Girona - Rayo Vallecano hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga

Este viernes 15 de agosto, el Estadio Municipal de Montilivi será el escenario del arranque oficial de la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports: con el enfrentamiento entre el Girona FC y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada inaugural del campeonato.

Más allá de tratarse del primer partido de la nueva campaña, este duelo llega marcado por el interés de ver cómo ambos equipos encaran el nuevo curso. El conjunto dirigido por Míchel Sánchez busca resarcirse tras una temporada anterior donde participaron en Liga de Campeones, pero no lograron consolidar su rendimiento en el torneo doméstico. Por su parte, el Rayo Vallecano afronta el campeonato con la máxima ilusión, ya que esta será su primera experiencia en la Conference League, un premio al buen trabajo realizado y una motivación extra para soñar en grande.

Como novedades en la plantilla gerundense, se ha reforzado con una política de gestión financiera más prudente respecto a la de años anteriores con incorporaciones como la de Thomas Lemar (cedido por el Atlético de Madrid), Hugo Rincón (cedido por el Athletic Club), y Vítor Reis (cedido por el Manchester City) ―todos sin coste de traspaso― junto a la llegada en propiedad de Axel Witsel, que llega libre tras finalizar su etapa en el cuadro rojiblanco. En el capítulo de salidas, el club está ultimando el traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles.

Respecto al de mercado estival de los de Iñigo Pérez, cuentan con dos incorporaciones para seguir apuntalando el equipo: el central Luiz Felipe, procedente del Olympique de Marsella, y el prometedor Jozhua Vertrouwd, fichado desde el Castellón. En el apartado de salidas, las más destacadas son las de Raúl de Tomás, que pone rumbo al Al-Wakrah catarí, y Adrián Embarba, que regresa al Almería tras su etapa en Vallecas.

Horario y dónde ver online TV, Girona - Rayo Vallecano

El partido entre el Girona FC y el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025-26, se disputará este viernes 15 de agosto a las 19:00 horas (hora peninsular española) en el Estadio Municipal de Montilivi. El encuentro podrá seguirse en directo a través del canal Movistar LaLiga TV, disponible en la plataforma Movistar Plus+, así como en su servicio online para abonados.

El Estadio Municipal de Montilivi, inaugurado en 1970 y con capacidad para algo más de 14.000 espectadores, se vestirá de gala para acoger el primer partido de LaLiga 2025-26. Este recinto, conocido por su cercanía entre gradas y césped, se ha convertido en un auténtico fortín para el Girona en los últimos años y vivirá un ambiente especial en esta jornada inaugural.