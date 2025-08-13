El equipo de LaLiga que va a fichar a Fede, el hijo de Fernando Redondo

El Elche está cerca de cerrar la incorporación a su plantilla para la próxima temporada del centrocampista argentino Fede, hijo de Fernando Redondo y que procede del Inter de Miami de Leo Messi.

El jugador, hijo de Fernando Redondo, ex futbolista del Tenerife, Real Madrid y de la selección argentina, se convertiría en el séptimo refuerzo del equipo de Eder Sarabia para el próximo curso, en el que el conjunto ilicitano regresa a Primera.

Fede Redondo, de 22 años, se formó en la cantera de Argentinos Junior, es internacional con las categorías inferiores y está representado por la empresa que dirige Christian Bragarnik, propietario del Elche.

El club aún no ha hecho oficial su contratación, aunque fuentes de la entidad confirman una operación en la que el club ilicitano adquirirá el 50 por ciento de sus derechos por una cantidad próxima a los 2,2 millones de euros, según medios argentinos.