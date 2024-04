PSG - Barcelona: La maratón de Koundé para llegar hasta Mbappé

"Me hacéis muchas preguntas sobre Mbappé", dice Jules Koundé en conferencia de prensa y suelta una sonrisa. El delantero francés del PSG que este año sí parece que va a fichar por el Real Madrid pone una parte del morbo del duelo de ida de cuartos de final contra el Barcelona de esta noche, y su compatriota azulgrana es el hombre que lo va a estar vigilando más de cerca. "No tengo preferencias. Últimamente el míster me pone de lateral. Mi posición es la de central, así que también lo puedo hacer", afirmó Koundé. Luis Enrique también puede mover sus cartas y colocar a su estrella más centrada, pero suele actuar por la izquierda y el lateral va a ser Koundé, como durante todo 2024. No se espera la réplica habitual de Xavi contra Vinicius de poner a Araujo ahí.

Todos los minutos en 2024

Koundé empezó la temporada como central. No tuvo unos primeros meses nada buenos, pero desde que empezó el nuevo año se ha convertido en un futbolista fundamental. Ha disputado todos los minutos en este 2024: 12 partidos completos de Liga, más tres de Copa, uno de ellos con prórroga; más 180 de la Supercopa más 180 de los octavos de Champions. En total son 1.740 minutos. Solo en el primer duelo, en enero, fue central. El resto ha sido lateral derecho, posición que ya ocupó durante todo el curso pasado, por necesidad. Esta vez está Cancelo, pero las lesiones han llevado al portugués a la zona izquierda y han devuelto a Koundé a un puesto menos natural para él. «La temporada pasada estuvo brillante. Ha mejorado mucho en la salida de balón y tengo una tranquilidad absoluta cuando está en el equipo», lo alabó Xavi. Con esa defensa, más Cubarsí y Araujo o Iñigo Martínez, el Barcelona parece haber frenado un poco la sangría de goles encajados. "Defendemos todos juntos y por eso concedemos menos ocasiones y menos goles. No encajar nos genera confianza", afirmó Koundé.

"Mbappé por supuesto que es un jugador diferencial, lo conozco bien porque compartimos selección. Vamos a intentar pararlo, pero el PSG es mucho más que solo un jugador", explicó Koundé antes de cansarse de hablar sobre el atacante. "No haremos un marcaje individual, nunca lo he hecho porque no me gusta. Otra cosa son las vigilancias. Intentaremos estar más pendientes de los delanteros del PSG", adelantó Xavi. Desde que Mbappé anunció que no seguiría en el club parisino, Luis Enrique lo ha sustituido en casi todos los encuentros, lo que ha generado cierta polémica, pero en la Champions, en los octavos contra la Real Sociedad, lo mantuvo en el césped siempre, incluso en los minutos finales en Anoeta, cuando la eliminatoria ya estaba decidida. O ya la había decidido el propio Kylian.

Xavi vs. Luis Enrique o el absurdo

La otra parte del morbo la ponen Xavi y Luis Enrique. Sorprendió el técnico del PSG al responder en el debate absurdo de quién representaba más los valores del Barça, si Xavi o él: "Yo sin duda. Mirad los datos, no es una opinión. En posesión, en presión alta, en títulos. Sin ninguna duda, yo". Con el técnico asturiano es complicado diferenciar si está vacilando o si es una cuenta pendiente que tenía con alguien, porque cuando dirigió al Barça se le acusaba de jugar un fútbol más directo, con Messi, Luis Suárez y Neymar. "Ya lo conocéis", respondió Xavi. "No busquéis por aquí porque no hay nada. Tengo una buena relación con él y los dos vamos a intentar lo mismo", prosiguió el preparador barcelonista. Luis Enrique dirigió a Xavi una temporada en la que el "6" perdió la titularidad en favor de Rakitic, aunque jugaba casi todos los partidos.

La importancia de Xavi en el año de Luis Enrique

"Fue un año difícil al principio, luego se enderezó de manera increíble. Era mi último año y quería que acabara bien y acabó de forma increíble. Tuve una muy buena relación con Luis, de capitán a entrenador, ayudando en todo lo que pude, creo que le ayudé muchísimo en la época complicada", recordó Xavi. La época complicada es cuando en enero de 2015 hubo una guerra abierta entre Luis Enrique y Messi que se llevó por delante a Zubizarreta, director deportivo, y casi acaba también con el técnico. Xavi puso paz. Después, llegó el triplete.