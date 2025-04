El PSG gana la liga francesa... Y puede ser el primer campeón invicto

El PSG no esperó un favor, cumplió su parte, que era derrotar al Angers (1-0), y se proclamó campeón de la Ligue1, la liga francesa. La otra opción era que el Mónaco, segundo clasificado, que jugaba después, tropezase, pero teniendo en cuenta el desarrollo del presente curso, era poco probable tener que esperar a eso.

El mejor de principio a fin

Que el PSG se lleve el campeonato doméstico es casi una rutina. El actual es el cuarto consecutivo, pero de los últimos 13 ha conquistado once. Sólo el Lille (2020-21) y el Mónaco (2016-17) lograron pescar algo en esta época de dominio absoluto. El extra de esta temporada es que el equipo dirigido por Luis Enriquepuede hacer historia al convertirse en el primer campeón invicto en Francia. Las 28 jornadas que lleva disputadas las ha saldado con 23 victorias y sólo cinco empates. Curiosamente, dos de esas igualadas, ambas por 1-1, son contra el mismo rival, el Stade Reims, el único al que no ha podido superar. Lo que le queda al PSG es Havre (casa), Nantes (fuera), Niza (c), Strasburgo (f), Montpellier (f) y Auxerre (c). Si no pierde, será un campeonato inolvidable para los parisinos. “Lo importante es ganar el título, aunque claro que queremos seguir invictos. Es la mejor manera de preparar lo que queda”, afirmaba Luis Enrique en la previa.

El sueño de la Champions

Pero el gran reto que tiene el técnico español este curso es intentar el asalto a la Champions, la obsesión de Al-Khelaifi. Para lograrlo, el dueño del PSG lo ha puesto todo en manos de su entrenador, que le ha convencido de que el camino para levantar la Orejona es formar un grupo, más que acumular estrellas. La última en salir fue Mbappé, eso sí, para disgusto del jeque. La media de edad de la plantilla es de 23,5 años, según Transfermarkt. El autor del gol ante el Angers fue precisamente una de las joyas, Désiré Douré, de 19 años.

Después de pasarlo mal en la fase de grupos de la Champions y meterse sufriendo, pasó sin problema el “playoff” ante el Brest (3-0 y 7-0) y demostró todo su poderío en los octavos ante el Liverpool, con una lección de fútbol en la ida, pese a caer 0-1, y una lección de competitividad en la vuelta en Anfield, donde equilibró ese 0-1 y ganó en los penaltis. El tanto lo marcó Dembélé, a quien Luis Enrique ha convertido en uno de los mejores de Europa esta campaña. Ha convencido a todos los jugadores, que celebraron la Ligue1 manteando al asturiano. En cuartos le espera el Aston Villa de dos “ex”: Emery en el banquillo y Asensio en el campo.

Además, el PSG tiene la final de Copa, el 24 de mayo, precisamente contra el oponente al que no ha logrado doblegar, el Stade Reims.