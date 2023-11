La pulla de un ex del Barça a Xavi que luego eliminó

El Barcelona se enfrentaba este domingo al Alavés en la 13ª jornada de LaLiga en el Olímpico de Montjuic. Xavi Hernández tras la derrota en Champions ante el Shakhtar por 1-0 y las malas sensaciones del equipo ha hecho cambios en su once inicial dejando en el banquillo a futbolistas como Gavi o Balde, habituales titulares.

El Barça ha formado con: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Íñigo Martínez, Cancelo; Gundogan, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Joao Félix y Lewandowski. Solo Fermín y Lamine Yamal se han formado en La Masía de los once titulares, algo que se ha encargado de recordarle el periodista Josep Capdevila. La presencia de pocos canteranos no pasó desapercibida para Riqui Puig que dudó en lanzar un dardo a su extrenador a modo de "Like".

El exjugador azulgrana le ha dado un 'me gusta' a una publicación que destacaba que sólo había jugadores formados en el fútbol base culé. Después, no obstante, ha borrado esa acción.

No es la primera vez queel ex culé se muestra crítico con el FC Barcelona y con Xavi Hernández, al que culpa de su salida del club.

Muy crítico con Xavi

Riqui Puig se ha convertido en una pieza clave para el esquema de Greg Vanney en Los Ángeles Galaxy, algo que no ocurrió en el Barça de Xavi. La eterna promesa blaugrana llegó al Barça en 2014 y el mayo de 2022, Xavi ya le comunicó que no entraba en sus planes de cara a la presente temporada y se quedó sin ir a la gira americana. Desde el club dejaron entrever que la actitud del jugador había sido una de las claves de su marcha. A partir de ahí ya nadie calló. Se hablaba de falta de actitud, de ser un niño malcriado, un fiestero y hasta un mal compañero. Quienes lo veían como un gran ganador empezaron a tildarlo de niño pijo, niño de papá o simplemente niñato. Todo parecía molestar del joven futbolista, desde su pelo a sus marcas.

El futbolista, de 23 años, no logró asentarse en el primer equipo barcelonista ni con el técnico de Terrassa ni con los entrenadores anteriores. A su irregularidad y poca incidencia en los momentos en los que tuvo oportunidades de brillar, se le sumó un rótulo complicado: el de compañero de excursiones nocturnas de Gerard Piqué y culpable de su separación de Shakira.

Al final, decidió cruzar el charlo pero no se quedó callado ante lo que consideraba una injusticia. "Entiendo la situación del club y que quieran presionar a los jugadores para irse, pero se puede hacer de otra forma. La verdad es que fue doloroso estar en Barcelona entrenando solo con cuatro compañeros que también estaban conmigo”, contestó Puig. ¿Se sintió decepcionado? “Sí, total. Y más después de siete años en el club. El míster que también lleva muchos en el club... Estar aquí en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban en Los Ángeles jugando partidos, a mí me dolió muchísimo. Es una situación complicada, a veces hay que tomar decisiones, no la comparto, pero bueno”, contestó a su llegada a la MLS.