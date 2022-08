La dura crítica de Riqui Puig al Barcelona y a Xavi: “Nunca en la vida había visto que...”

Riqui Puig ya hizo su debut con LA Galaxy, en el empate (3-3) contra el Seattle Sounders. Jugó la última media hora y salió cuando el encuentro iba 2-2. El ex canterano azulgrana concedió una entrevista a FOX en la que explicó cómo había vivido su marcha del Barcelona.

Primero explicó sus sensaciones tras haberse quedado fuera de la pretemporada del equipo: “La verdad que ha sido un mes bastante duro porque no lo había visto nunca lo de dejar jugadores en Barcelona y no dejarlos ir a la gira con ellos. A lo mejor entiendo la situación del club y que quieran presionar a los jugadores para irse, pero se puede hacer de otra forma. La verdad es que fue doloroso estar en Barcelona entrenando solo con cuatro compañeros que también estaban conmigo”, contestó Puig. ¿Se sintió decepcionado? “Sí, total. Y más después de siete años en el club. El míster que también lleva muchos en el club... Estar aquí en Barcelona mientras todos mis compañeros estaban en Los Ángeles jugando partidos, a mí me dolió muchísimo. Es una situación complicada, a veces hay que tomar decisiones, no la comparto, pero bueno”, contestó.

Con sólo 23 años recala en una liga que suele ir destinada a futbolistas más veteranos, pero Riqui admitió en su presentación: “Hablé con ellos en un zoom antes de venir. Me transmitieron lo que necesitaba, cariño y confianza. Tardé dos días en decidir, ya estoy aquí. Asumo un nuevo reto en mi vida”. También reconoció que le había “sorprendido el gran nivel” que había.

Una historia de desamor

Lo de Riqui Puig con el Barcelona ha sido la de un amor imposible. Desde bien joven se le ha visto como un futbolista con potencial para el primer equipo, el relevo de los Xavi e Iniesta, por venir de la cantera y por su estilo de juego, pero no ha llegado a cuajar con ningún entrenador. Su debut con el primer equipo fue el 5 de diciembre de 2018 frente a la Cultural Leonesa en Copa. El técnico en ese momento era Ernesto Valverde. Pero ni con él, ni con Quique Setién, que le puso de titular en seis de 25 duelos, ni con Koeman llegó a asentarse, incluso le pasaron por delante otros jugadores del filial como Gavi y Nico. La llegada de Xavi, defensor parecía que podía cambiar el destino del futbolista, pero ha sido más de lo mismo.