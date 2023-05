¿Qué sanciones tendrán los hinchas que insultaron a Vinicius en Mestalla?

Los cánticos racistas volvieron a tapar el propio partido. LaLiga y el Valencia analizaron las imágenes para la identificación de dos aficionados que insultaron a Vinicius. Ahora, serán denunciados ante la justicia y el club valencianista quiere una sanción ejemplar. Desde el minuto 73 del Valencia-Real Madrid se empezó a generar un ambiente de tensión que terminó con los cánticos de “mono, mono”. En ese momento, se activó protocolo contra el racismo. Tanto el Valencia como LaLiga sacaros sus respectivos comunicados contra los racistas y confirmaron que ya estaban trabajando en las imágenes del partido. El acta reflejó insultos racistas de un aficionado.

El castigo será ejemplar. La entidad quiere prohibir de por vida que esos aficionados vuelvan a entrar en los estadios y también planean denunciarles ante la justicia. El Valencia quiere adelantar todos los procesos lo antes posible. Vinicius, por su parte, fue tajante. "No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", comentó el brasileño.

"¿Hasta cuándo vamos a vivir, en pleno siglo XXI, episodios como el que acabamos de presenciar, una vez más, en LaLiga? ¿Hasta cuándo la humanidad seguirá siendo espectadora y cómplice de crueles actos de racismo? ¿Hasta cuándo necesitaremos recordar que es un crimen? ¿Hasta cuándo vamos a tener que luchar por actitudes concretas y efectivas dentro y fuera de las canchas? No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños, @vinijr. No solo tú, sino todos los que han padecido y padecen esta enfermedad mundial que es el racismo. El color de la piel ya no puede molestar», dice el comunicado emitido a través de Twitter. Y la firma es del presidente de la CBF. «Ednaldo Rodrigues - Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)", manifestaron desde la Federación Brasileña de Fútbol.