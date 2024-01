¿Qué pasa con Benzema?: la furia de Al Ittihad y una reunión secreta por su futuro

Karim Benzema dejaba el Real Madrid para fichar por el Al-Ittihad pero su aventura en Arabia no está siendo tan plácida como esperaba. Arabia Saudí llamó a su puerta a cambio de 100 millones de euros por temporada, motivo por el que la oferta era absolutamente irrechazable pero ahora tal vez no piense lo mismo. Criticado por sus actuaciones recientes, el francés tomó la decisión de desaparecer de las redes sociales y el pasado mes de diciembre, su caso tomaba tintes dramáticos tras la informaciones de medios saudíes que informaban de que el delantero habría abandonado la ciudad de Jeddah poco antes del partido que su equipo, el Al Ittihad, tenía programado en una nueva jornada de Liga.

Según informó entonces el portal Al-Riyadiya la "fuga" del francés se había dado sin previo aviso, desconociéndose por ende los motivos, y que incluso estaba en duda su regreso . La 'desaparición' del delantero, de 36 años, fichaje estrella del Al-Ittihad el verano pasado, provocó un gran revuelo mediático y se llegó a pensar que habría 'dimitido', decidiendo marcharse del equipo. Un rumor que fue alimentado por su propio entrenador, Marcelo Gallardo, que preguntado por su ausencia no quiso dar explicaciones. Sin embargo, desde el entorno del ganador del Balón de Oro en 2022 se han encargado de desmentir ese rumor.

Pero la realidad parecía ser otra y el entorno del futbolista afirmó que Benzema se perdió los últimos dos entrenamientos por haber sufrido una lesión en el pie que lo dejaba afuera del último encuentro que iba a disputar el equipo de Marcelo Gallardo en el año, que finalmente se jugará ya en 2024, pues fue reprogramado para el 7 de febrero tras alegar el club motivos para viajar en avión por las condiciones climatológicas. Por todo ello, el futbolista habría recibido un permiso del club para marcharse.

Pero unas semanas después, lo cierto es que la tensión es insoportable con la actitud de Benzema que regresó por fin el pasado jueves a Yeda, Arabia Saudí, con 17 días de retraso. Según fuentes citadas por RMC el club está “muy furioso por lo ocurrido”. Benzema se fue de vacaciones hace más de tres semanas tras desactivar su cuenta de Instagram, seguida por 76 millones de personas. El Balón de Oro 2022 llevaba varios días en Mauricio, al menos hasta el pasado lunes y algunos medios insinuaron que se había quedado atrapado por el temporal.

A raíz de la ausencia inesperada del ex goleador del Real Madrid, quien no contestó el teléfono durante diez días según afirmaron, Gallardo decidió marginarlo de los entrenamientos del Al-Ittihad y los directivos saudíes no ocultaron su fastidio con la actitud del internacional francés. Incluso, se llegó a barajar la posibilidad de una salida hacia la Premier League, más precisamente a Chelsea , según informó el diario británico The Telegraph.

"Furiosos con lo ocurrido"

"Benzema llegó el jueves por la noche con 17 días de retraso. Debería haber regresado el 2 de enero", indicó un a fuente del Al Ittihad , y el club está "furioso por lo ocurrido", ya que no ha podido hablar ni reunirse con él "durante diez días". Sus compañeros volvieron a los entrenamientos el pasado viernes.

Por ello, han decidido tomar cartas en el asunto y, según adelanta RMC, se mantendrá una reunión con la dirección del club y con el entrenador, el argentino Marcel Gallardo, para discutir en particular "el futuro del jugador", afirmó la fuente, negando sin embargo la idea de una salida inmediata. Además, se mantendrá la sanción impuesta por el técnico y el delantero galo no se unirá a sus compañeros en la concentración de Dubai ni tampoco participará de los amistosos pactados para el 24 y 28 de enero.

El ex delantero del Real Madrid esta siendo muy criticado en las últimas semanas tras una serie de actuaciones decepcionantes. Esta temporada, Karim Benzema ha marcado 9 goles y 5 asistencias, muy por detrás de Cristiano Ronaldo, que suma 20 goles y 9 asistencias con el Al-Nassr.

El Al-Ittihad, 7º en la Saudi Pro League tras tres derrotas consecutivas, es el equipo que más goles ha encajado en la liga y que menos ha marcado entre los cuatro equipos comprados por el rico Fondo Soberano Saudí (PIF). El campeonato está previsto que se reanude el 7 de febrero.