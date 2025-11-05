Raphinha, rotundo sobre su rivalidad con Lamine Yamal en el Barcelona

El Barcelona está echando mucho de menos a Raphinha en este tramo de la temporada. El brasileño está lesionado, parecía que podía reaparecer en el Clásico contra el Real Madrid, pero tuvo una recaída y se vio obligado a parar de nuevo, sin fecha de regreso. Sólo ha podido disputar las seis primeras jornadas de Liga (se ha perdido las cinco últimas) y una de Champions (se ha perdido dos, y esta noche contra el Brujas será la tercera). Su importancia va más allá de los goles y asistencias que consigue, que fueron muchos la temporada pasada, ya que empuja al equipo hacia delante a la presión y tiene un gran despliegue físico.

Fichado para la derecha, triunfó en la izquierda

Raphinha a encontrado su sitio en el extremo izquierda, desde la llegada de Hansi Flick, pero fue fichado para otra posición. Llegó al Barcelona en 2022 procedente del Leeds, a cambio de 58 millones de euros, para ocupar el costado derecho, pero poco después surgió la figura de Lamine Yamal. El chaval debutó con Xavi cuando tenía 15 años y el niño se fue haciendo un sitio. Raphinha incluso estuvo cerca de abandonar el club, pero Flick le encontró un lugar y su rendimiento se ha multiplicado. En realidad, no es un extremo, por el costado zurdo, al uso, de llegar a la línea de fondo y centrar, sino que se va más al centro para atacar el espacio y dejar el carril completo para Balde.

Su relación con Lamine Yamal

Raphinha explica en una entrevista en GQ que la rivalidad con Lamine Yamal no existe. “No, esa rivalidad simplemente no existe. La realidad es completamente diferente de lo que algunas personas podrían imaginar. Tengo un enorme respeto por Lamine, tanto como jugador como persona, y nuestras familias se llevan extremadamente bien. Por supuesto, el fútbol es un deporte competitivo, y naturalmente hay competencia entre compañeros de equipo, pero para nosotros, siempre ha sido sana y motivadora. Lo que realmente existe entre nosotros es un deseo mutuo de rendir al máximo, impulsarnos el uno al otro y ayudar al equipo a tener éxito. Nos desafiamos en el campo, pero siempre de manera constructiva, nunca personal. Fuera del fútbol, nuestra relación es muy fuerte. Compartimos risas, experiencias y nos apoyamos dentro y fuera del estadio. Siento como si Lamine fuera de la familia. Ese vínculo lo mejora todo: crea confianza, unidad y un ambiente positivo dentro del equipo. Hay admiración, respeto y amistad, no rivalidad. Estoy realmente agradecido de tener a alguien como él a mi lado, alguien que me inspira y ayuda a elevar a todo el grupo”, asegura.

La "habilidad" de Flick

El brasileño también habla de la importancia de Flick: “Hansi Flick tiene una habilidad increíble para ver el potencial en cada jugador y sacar lo mejor de todos nosotros, tanto individual como colectivamente. Con él aprendí a jugar de una forma más inteligente, a entender mejor los espacios, a valorar la lectura del juego y a mantener la disciplina táctica sin perder mi libertad creativa. Más allá de eso, inculcó en el equipo una mentalidad de confianza y unidad. Tiene una manera de transmitir seguridad, haciendo que todos crean en su propio valor y en el trabajo del grupo. Eso marcó una gran diferencia para mí y para el equipo en general, porque nos permitió jugar con mayor consistencia, intensidad y determinación. El resultado fue que, bajo su liderazgo, elevamos nuestro nivel de juego y logramos rendimientos que antes parecían imposibles. Para mí, trabajar con Hansi fue no solo algo técnico, sino también mental y emocional: ayudó a transformar nuestra confianza en acciones dentro del campo”.