Real Madrid - Almería, la baja más importante en el Bernabéu por estar en el hospital

Después de la derrota contra el Atlético en LaLiga, el Real Madrid sumó una racha de encuentros sin perder que terminó con el encuentro frente el Atlético en la Copa del Rey. La primera derrota supuso un punto de inflexión positivo en el grupo de Ancelotti y la intención del entrenador italiano es que esta segunda vez ocurra lo mismo. A favor tiene que el Real Madrid perdió en el resultado, pero la imagen que dejó en el Metropolitano fue muy buena, con dominio y ocasiones, pero mala suerte en algunas jugada clave. «Intento ser lo más objetivo posible y en el primer partido de Liga contra el Atlético lo hicimos mal. Desde ahí las cosas han mejorado. El partido de Copa lo jugamos muy bien. Hubo algunas situaciones que nos costaron y no estuvimos atentos atrás, pero jugamos bien al fútbol y controlamos el partido contra un rival muy fuerte. Nadie mereció perder. En el partido de Supercopa salió cara y en el de Copa del Rey, cruz. Fueron un espectáculo extraordinario y estoy contento con el equipo», decía ayer Carlo Ancelotti, que no quiere hacer un drama de un partido que bien se pudo ganar.

Es verdad que se perdió un título, pero no es menos cierto que el Real Madrid no perdió ni un ápice de su competitividad ni de su hambre. Fueron detalles lo que mató al Real Madrid. «Con un poco más de control se podía manejar mejor la prórroga. Tenemos jugadores que lo intentan y han tenido mucho éxito, pero cuando hay cansancio nos da más seguridad perder menos el balón. Fue algo colectivo. Hay que manejar mejor la posesión cuando tienes el control total del partido. Se pueden evitar contras o peligros innecesarios», seguía el técnico. El más señalado de todos fue Tchouaméni, que en el gol de Griezmann lo hace todo mal. Vuelve trotando, ocupando la posición que ya cubre Nacho, sin perseguir al delantero rojiblanco, que se escapaba de Vinicius. «En la final de la Supercopa estuvo a su mejor nivel y puede que sea el mejor partido que ha jugado. Pudo hacerlo mejor en el gol de Griezmann, en este sentido no hay ninguna duda», decía con sinceridad Ancelotti. Tchouaméni dio un like en X (antiguo Twitter) acerca de esa jugada. «La gente está diciendo demasiado por esta jugada de Tchouaméni. Cometió un error que podría haber evitado un gol, es lo que es, supéralo y deja de pensar en que su mentalidad no es lo suficientemente buena para el club».

Ancelotti necesita al mejor Tchouaméni, al más concentrado, porque quiere que la derrota contra el Atlético sea el disparo hacia LaLiga. El Real Madrid juega hoy contra el Almería y luego Las Palmas, Getafe y Atlético de Madrid y Girona en casa, antes de jugar el primer encuentro de los octavos de la Champions contra el Leipzig. «Es un momento importante de la temporada porque tenemos cinco partidos de Liga antes de la Champions y tenemos ganas de hacerlo bien en estos partidos. El equipo está bien», decía Ancelotti, marcando el reto a su equipo. Siempre se habla de que la cuesta de enero suele pesarle al Real Madrid porque pasa de tener vacaciones a jugar encuentros de altísimo nivel y agotadores, como le ha sucedido en esta ocasión.

El Real Madrid juega contra el Almería, pero falta alguien importante

Tchouameni está convocado y es posible que sea titular. Sin embargo va a haber una baja en el Santiago Bernabéu. Una baja de alguien que nunca falla: Toñín el torero, el famoso aficionado siempre con su capote, se pierde el encuentro. "Me acaban de subir de UCI, a planta. Muchas gracias a todos ós quiero!! Al club, a todos los grupos,a las peñas y al mundo mundial. Mañana no podré estar en el Bernabéu pero ganaremos. Viva el @realmadrid", ha escrito

Así que el Real Madrid tendrá que buscar la portería del fondo norte y no va a encontrar a uno de los aficionados más míticos del club blanco.