Real Madrid - Atlético de Madrid: La inédita defensa titular de Carlo Ancelotti para el derbi

En vez de la «g» que nace en la garganta, Carlo Ancelotti pronuncia la palabra «emergencia» con una especie de «y» que nace cerca de los dientes. Al igual que hacía otros años al repetir la palabra «energía». Es cuando más se le nota el acento italiano al entrenador del Real Madrid, que podría disimular con otros vocablos. Pero es que emergencia es lo que siente el técnico cuando mira la defensa que tiene que formar en el partido contra el Atlético.

Jesús Vallejo colgó el jueves por la noche un tuit en el que ponía «seguimos entrenando», encima de dos fotos suyas en Valdebebas. La última vez que actualizó su perfil en X fue el 31 de diciembre, el día del entrenamiento de puertas abiertas. Es como si quisiera llamar la atención, como dar a entender que sí está disponible.

Pero lo cierto es que cuando Carlo Ancelotti repasa los defensas con los que puede contar, a Vallejo lo mete en el mismo saco que a Militao y Carvajal, o más allá incluso. Sin ellos y sin, por ahora, Rüdiger ni Alaba, Vallejo no entra en los planes de una línea defensiva en la que no tiene más remedio que contar con Tchouameni y Asencio. Es otra variante más de las parejas de centrales. No es de la que más se fía, pero es la única que tiene. Y necesita que el equipo recupere cuanto antes la fiabilidad defensiva de otros años. En un lado va a jugar Lucas Vázquez, en el otro Fran García está jugando más que Mendy.

«Yo creo que el aspecto defensivo te da solidez cuando los delanteros no aciertan. En ataque lo hemos hecho bien, los de arriba han marcado 60 goles», explicaba el entrenador en la conferencia de prensa antes del derbi. «La solidez defensiva no es sólo de los defensas, es de todos. Estamos en emergencia y el equipo necesita su ayuda defensiva. Soy capaz de convencer a los atacantes de que defiendan, pero no es un problema de los cuatro. Hay que saber cuándo presionar, cuándo bajar el bloque. Hay que tener una idea única», decía.

Carlo Ancelotti sabe que tiene un problema atrás, pero necesita que todo el equipo colabore. Sobre todo en partidos como el derbi, porque contra los grandes el Madrid se ha partido más que otras veces. O es que los grandes han radiografiado mejor los problemas del equipo: «A veces ha faltado un poco de equilibrio al equipo y alguno piensa que quitar a un delantero puede resolver el problema. No es así. El problema defensivo es colectivo, de todos, de los delanteros, medios y defensas», explicaba el entrenador. «Estamos en emergencia total en la defensa, con las bajas. Y, aun así, hemos conseguido sacar resultados de momento. Es una emergencia de corta duración, pero no hay que olvidar que nos han faltado defensas muy importantes. Pero lo hemos arreglado sacando jóvenes de la cantera que han aportado, cambiando de posición a jugadores. No ha sido una situación normal y ojalá pueda volver a la normalidad pronto», continuaba el entrenador.

No será contra el Atlético. Hoy toca jugar en emergencia.