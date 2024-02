Real Madrid - Atlético: La mayor preocupación de Ancelotti para el derbi

Rüdiger es el nombre que se repite en Valdebebas. Su dolor duele a todo el madridismo, mientras apuran las horas para ver si esta noche puede llegar al derbi contra el Atlético de Madrid, el partido en el que el equipo de Ancelotti quiere quitarse definitivamente a otro rival de en medio. Hoy los del Cholo Simeone y el fin de semana, el Girona.

Llega el Madrid anímicamente fenomenal, pero algo más maltrecho físicamente. Sobre todo en defensa. Rüdiger, siguen repitiendo en Valdebebas, el futbolista con más minutos esta temporada, el defensa clave, que no pudo continuar en la victoria en Getafe y al que le duele horrores el golpe que se llevó: «Ha mejorado mucho en las últimas 24 horas y hoy esperamos lo mismo. Lo evaluaremos y tomaremos una decisión. Es un golpe en un músculo no tan importante, porque es el vasto externo (del cuádriceps), no hay daño interno; pero debemos evaluarlo. Su evolución nos da confianza. Estará en la convocatoria y decidiré si juega, o no», contaba ayer Ancelotti.

Sin Rüdiger sin Alaba y sin Militao, la opción B era Tchouameni, que vio la amarilla en la última jugada de Getafe, por eso salió Ancelotti disparado e indignado del banquillo para recriminárselo al árbitro. Estaba pensando en el derbi de hoy en el Santiago Bernabéu. «Tras lo de Alaba, pensamos que Tchouameni podría cubrir el puesto en situaciones de emergencia. Lo del derbi es una emergencia absoluta, pero sólo lo será durante un partido. Y eso, si Rüdiger, que está por ver, es baja. Pero esta situación no será para siempre, porque Militao empieza a estar muy bien y puede volver para abril o finales de marzo», seguía el técnico italiano.

Si el central alemán no puede estar en el Bernabéu, la emergencia absoluta consiste en situar en el centro de la defensa a Carvajal, el que tiene más posibilidades, o Mendy. «Y la tercera opción sería Camavinga, que nunca lo ha hecho, pero por características puede. Es rápido, con buena salida de balón y contundente en los duelos», explicaba el entrenador. «De verdad, las tres opciones me dan confianza y lo pueden hacer muy bien contra el Atlético, el trabajo de central y de pivote defensivo es el más sencillo porque ahí debes usar más la cabeza que la energía, hay que utilizar la cabeza que la energía y los tres lo pueden hacer bien», continuaba.

El balón parado, el seguro del Real Madrid

Pierde contundencia el Real Madrid y pierde muchos centímetros. Nacho mide 1,80; Carvajal, 1,73. Rüdiger llega al 1,90 y Tchoumeni, 1,87. No puede estar ninguno de los últimos y eso afecta al Madrid en las jugadas a balón parado, tanto ofensivas (lleva ocho tantos en LaLiga en jugadas de estrategia, más que nadie), como en las defensivas: no ha recibido ni un tanto en las 58 ocasiones que le han generado.

Por eso Ancelotti podría estar planteándose que Joselu, que está en racha goleadora con sus dos tantos en Getafe, fuese titular. El delantero mide 192 centímetros y es una garantía en ataque. También en defensa con su presencia física atrás. «El balón alto, lo tenemos en cuenta, sin los dos no es una defensa muy alta y el balón parado es un aspecto importante del juego y evaluando esto, tenemos que tomar la decisión correcta», aseguraba ayer el entrenador del Real Madrid.