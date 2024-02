El motivo por el que Díaz Ayuso se niega a asistir al Real Madrid-Atlético

Real Madrid y Atlético se verán mañana las caras en un apasionante derbi madrileño en el estadio Santiago Bernabéu. Un partido vital para un Real Madrid que quiere seguir en el liderato de LaLiga EA Sports ante un Atlético de Madrid que pretende asentarse en los puestos de UEFA Champions League. Cabe recordar que los rojiblancos son los únicos que ha logrado ganar al Real Madrid esta temporada en Liga.

Un partido que seguirán muy atentamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso y el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, que nunca ha ocultado su pasión rojiblanca.

Reconocida seguidora del Real Madrid, Isabel Díaz Ayuso no se ha cortado a la ahora de felicitar y apoyar a su equipo. Incluso en 2021, hizo una promesa si el equipo blanco gana la Liga de Campeones: “Si el Real Madrid gana la Champions, prometo poner camiseta y bufanda blanca a Almeida”. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es un fiel seguidor del Atlético de Madrid y respondió a través de las redes sociales a esta promesa de Ayuso: “Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja...”. Una promesa que no pudo cumplir por que ese año el City fue campeón.

Tampoco ha dudado en apoyar la Superliga ni se calló cuando Joan Laporta habló del "madridismo sociológico" y los privilegios otorgados del régimen. El Real Madrid respondió con un vídeo en el que expuso los favores del franquismo al Fútbol Club Barcelona que la presidenta no tardó en calificar como "magnífico". "Me parece no sólo un vídeo fantástico, sino que creo el equipo de comunicación y documentación del Real Madrid debería seguir trabajando ahora que está tan de moda la Memoria Histórica", expresó en una entrevista.

"Las suspicacias..."

Pero aunque ha dado muchas muestras de su corazón blanco, la presidenta no asistirá el encuentro de mañana. Se niega a dar carnaza a sus críticos y, en una entrevista en el diario AS revela por qué ha tomado esta decisión. “Ya no voy a los derbis, a ninguno entre equipos de Madrid. Cuando iba antes se generaban suspicacias. Si es contra otro equipo, si puedo, voy. Espero que Madrid y Atleti ganen algún título este año, que el Leganés ascienda a Primera, que el Getafe y el Rayo consigan la mejor clasificación posible... Soy la presidenta, no puedo decantarme oficialmente”, sentenció.