Real Madrid - Celta: El número exacto de faltas que recibe Vinicius

Han pasado ya varios días del partido contra el Leipzig y ahora todo se ve distinto. El encuentro fue malo, pero no hubo grandes desgracias, ni siquiera pequeñas. «En la eliminatoria contra el Leipzig no hemos tenido ni un minuto la eliminatoria en peligro. Siempre hemos tenido un gol de ventaja desde que Brahim marcó en Leipzig», decía ayer Ancelotti. El Real Madrid está en los cuartos de la Champions y hoy contra el Celta puede seguir dejando al Barcelona a 8 puntos y también lejos al Girona. «Después del partido del Girona, que creo que ha sido el mejor de la temporada, hemos sufrido un poco más y puede ser que hayamos bajado un poco el nivel. Esto nos hace pensar en qué debemos mejorar. Dónde y qué no hemos hecho bien y desde ahí mejorar», decía ayer Ancelotti. «No estamos preocupados, evaluamos bien las cosas con la mayor crítica posible entre nosotros. La evaluación del partido del miércoles ha sido sencilla y clara: nos ha faltado intensidad y actitud, y contra el Celta tenemos que meterlas», continuaba el entrenador madridista.

Va a ser un Madrid con cambios en el once para refrescarlo, sin Bellingham, castigado con dos partidos tras el final de Mestalla, y con Vinicius, el futbolista al que se está sujetando al Madrid en estos días de algunas dudas. Vini hizo los dos goles al Valencia en Mestalla y marcó también contra el Leipzig. Vini es el protagonista absoluto de este Real Madrid, sin duda. «Lo que necesitamos ante Vinicius es atención», decía ayer Rafa Benítez, que nunca sale de su tono monótono. «Una vez que la tienes, si además tienes ayudas siempre será beneficioso para el jugador que esté en esa zona», dice.

Porque el brasileño centra la atención en el campo y fuera de él. No hay día que no se hable, por lo que hace, por lo que no hace, por lo que le hacen. «He mirado atrás la estadística y lo que he encontrado es que no hay un jugador tan perseguido como él. Le dan patadas, le pitan, le insultan… ¿qué tiene que hacer? Él marca goles y nos da asistencias y luego yo tengo que hablar con él por su actitud. No», se preguntaba, y se respondía, ayer un Carlo Ancelotti más contundente que otras veces.

Esta temporada Vinicius recibe una media de 2,4 faltas por encuentro, lo que es alto, pero no es el más alto. Pero el entrenador del Real Madrid se refería a todo lo que sucede a su alrededor: a lo que son faltas y no se pitan, a la presión, a que le buscan y le encuentra. En Mestalla, en ocho minutos recibió dos faltas. La temporada pasada recibió, oficialmente, 122 faltas, el que más de LaLiga, provocó 20 amarillas, mientras que él recibió 10.

En el Real Madrid consideran que la vara de medir no es igual con Vini que con otros futbolistas. «Todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius. Nunca ha pasado en mi historia personal que un jugador de gran talento sufra lo que sufre Vinicius. La gente se olvida, pero yo no me olvido», explicaba el entrenador italiano, que abandonó ayer su actitud comedida respecto a Vinicius para ponerse sin ninguna duda a su lado. Como muchas veces le pilla en su banda, le suele hablar mucho en los partidos. Y también ve de cerca lo que le sucede: «En Vallecas le dieron un golpe de kárate en la cara y ni una amonestación y ahora todo el mundo pide que le saquen tarjeta roja porque ha empujado a un rival del Leipzig. Cuando hay que hacer la evaluación de una cosa no tenemos que meter camisetas», pedía el entrenador italiano.

El técnico no quiere que Vinicius se corte, gran parte de lo que haga el Real Madrid este curso depende de él.