Real Madrid - Al Hilal: las tres dudas que tiene que resolver Xabi Alonso

El nuevo Real Madrid empieza hoy en el Mundial de Clubes con la ilusión renovada gracias a la presencia de Xabi Alonso en el banquillo. Es el protagonista absoluto del club ahora mismo, el protagonista de los vídeos, de los carteles, de toda la información del conjunto blanco. Tras una temporada que acabó con desilusión porque no se consiguió ningún título grande y, sobre todo, porque el equipo casi nunca dio la impresión de coger vuelo, las ganas de Xabi, la intensidad, o la seguridad con la que ha llegado al vestuario han animado a todo el madridismo. Además, el equipo se ha reforzado en defensa con Huijsen y Alexander-Arnold, con lo que cura una de sus debilidades.

Pero más que ellos, la ilusión la encarna Xabi y se espera que esas ganas y sus nuevas ideas hayan conquistado al vestuario. «La verdad que sigue teniendo la misma calidad y el mismo pase que cuando jugaba. Se mete ahí a jugar y parece uno más todavía, le quedaban años por jugar yo creo», aseguró ayer Brahim.

La táctica del nuevo Real Madrid

Aunque es pronto, los aficionados madridistas quieren ver ya un equipo distinto y que Xabi responda a las preguntas que muchos se hacen. «El míster conoce bien lo que es la casa, tampoco ha querido hacer una revolución, venimos de gente que ha tenido 4 o 5 días (de descanso), los que han ido con su selección. Ya nos ha dicho que, con sus matices, de momento quiere ser un poco continuista, porque venimos de una temporada muy larga», explicaba Carvajal, que empieza a estar listo.

La duda principal es el esquema con el que Xabi Alonso va a empezar su andadura en el club. Se ha estado dando muchas vueltas a que en Alemania jugó casi siempre con tres centrales, pero la sospecha es que en el Real Madrid va a empezar con un 4-3-3, aunque más dinámico. «Ya está dando consignas que quiere que su equipo vaya adquiriendo de cara al próximo curso. Pero se necesita tiempo para afianzar una idea de juego», continuaba Carvajal.

Presionar o no presionar, esa es la cuestión

También está por ver si va a hacer que el equipo presione arriba. Con Ancelotti apenas se usó ese arma y cuando se hizo, en breves instantes, siempre dio la impresión de que faltaba continuidad. «Xabi es un entrenador muy táctico, le gusta mucho el juego posicional, robar el balón en campo contrario. Poquito a poco estamos cogiendo lo que nos pide», explicaba Dani Ceballos. Si la idea de Xabi Alonso es que el equipo sea proactivo y busque la pelota en campo rival, tiene que convencer a todos los futbolistas, pues la presión en campo rival es el trabajo más colectivo en el mundo del fútbol y que necesita más armonía entre todos los jugadores. Pero para eso necesita más tiempo: «Es verdad que llevamos muy pocos entrenamientos con él, y está haciendo todo un poco exprés, pero bueno, iremos a mejor», continuaba Dani Ceballos.

El tiempo y la paciencia es lo que han repetido los futbolistas de la primera plantilla antes del encuentro de hoy. Xabi llega dispuesto a cambiar cosas, pero solo lo podrá hacer si se confía en su trabajo. «Estamos todos intentando aprender y absorber toda la información y llevarla a cabo lo más rápido posible. Estamos muy emocionados por empezar, los partidos llegan pronto, así que quizás tengamos un buen comienzo», decía Alexander-Arnold, que estrena todo.

Mbappé y Vinicius

La tercera pata fundamental en el plan de Xabi Alonso tiene que ser la implicación y la conexión entre sus delanteros. El problema es que es probable que en el estreno de esta noche no esté Mbappé, que ayer no se entrenó por una gripe y el club decidió darle reposo y no exponerlo a las terribles temperaturas que se están dando durante todo el torneo. Así que es probable que el Real Madrid se estrene en una competición que le apetece mucho con Vinicius y Rodrygo en el ataque. El futuro del brasileño sigue siendo una de las incógnitas fundamentales en la confección de la plantilla, pero mientras, Xabi le ha mostrado su apoyo y le ha insistido con sus explicaciones. Va a tener que ganarse el futuro a partir de hoy.

Porque hoy, a 18 de junio, empieza el futuro en el Real Madrid.