El Real Madrid de Mbappé ya se parece al de Di Stéfano: la impresionante estadística que los iguala

El Real Madrid ha vuelto a demostrar su poderío ofensivo y su excelente momento de forma al imponerse por 0-3 al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. El gran protagonista del encuentro fue Kylian Mbappé, quien firmó un espectacular hat-trick para liderar la victoria del conjunto blanco.

Con este triunfo, el Real Madrid consolida su liderato en LaLiga EA Sports y amplía su ventaja sobre sus principales perseguidores. Los merengues suman ahora 49 puntos, sacando 4 de diferencia al Atlético de Madrid, que se queda con 45 unidades tras empatar contra el Villarreal. Más atrás se encuentra el Barcelona, que con 39 puntos ve cómo se aleja el líder a 10 puntos de distancia, aunque los culés tienen pendiente su partido contra el Valencia este domingo.

Una racha histórica

Lo más llamativo de esta victoria madridista es que el equipo de Carlo Ancelotti ha logrado igualar una marca que no se veía desde hace más de 60 años. El Real Madrid no encadenaba 13 partidos consecutivos marcando al menos dos goles desde la temporada 1960-61, cuando Miguel Muñoz dirigía al equipo y Alfredo Di Stéfano mandaba en el campo.

Aquella racha histórica comenzó tras un partido que quedó grabado en la memoria de los madridistas por motivos muy diferentes. El 23 de noviembre de 1960, el Real Madrid caía eliminado de la Copa de Europa (actual Champions League) a manos del Barcelona en una eliminatoria marcada por la polémica.

En el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu, el árbitro inglés Mr. Ellis señaló un polémico penalti a favor del Barcelona por una falta cometida fuera del área. Además, el jugador azulgrana Kocsis estaba en posición de fuera de juego según varios medios de la época. Aquel penalti permitió al Barça empatar el partido y llevarse un valioso 2-2 de Madrid.

En la vuelta disputada en el Camp Nou, el escándalo arbitral alcanzó cotas mayores. El colegiado anuló hasta cuatro goles al Real Madrid, incluyendo uno que había traspasado claramente la línea de gol. Finalmente, el Barcelona se impuso por 2-1 y logró eliminar por primera vez al pentacampeón de Europa de la máxima competición continental.

Lejos de hundirse tras aquella dolorosa eliminación, el Real Madrid inició una impresionante racha goleadora que se extendió durante 13 partidos consecutivos. El equipo blanco demostró su poderío ofensivo marcando al menos dos goles en cada uno de esos encuentros, una hazaña que no se repetía hasta la actual temporada 2024-25.

La similitud entre ambas rachas no se limita únicamente a los números. Tanto en 1960 como en la actualidad, el Real Madrid contaba con uno de los mejores delanteros del mundo liderando su ataque. Si entonces era Alfredo Di Stéfano quien maravillaba con sus goles, hoy es Kylian Mbappé quien deslumbra con su velocidad y definición. La facilidad con la que Mbappé encuentra el camino del gol recuerda a las mejores épocas de Di Stéfano, cuando el argentino naturalizado español dominaba el fútbol europeo.

Un equipo de leyenda

El Real Madrid actual parece decidido a emular las gestas de aquel equipo legendario de los años 60. Si entonces los blancos dominaron el fútbol español y europeo durante una década, el conjunto de Ancelotti aspira a repetir esa hegemonía en la presente temporada.

Con una ventaja considerable sobre sus rivales en LaLiga y un juego cada vez más sólido, el Real Madrid se perfila como el gran favorito para alzarse con el título liguero. El reto ahora para Carlo Ancelotti y sus jugadores es mantener este nivel de juego y eficacia de cara a portería en los meses decisivos de la temporada.