Real Madrid - Olympique de Marsella, hoy: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

El Santiago Bernabéu será el escenario de uno de los duelos más esperados de la primera jornada de la liguilla de la UEFA Champions League 2025/26. Este martes 16 de septiembre, el Real Madrid recibe al Olympique de Marsella y con esto llega el ansiado debut del conjunto blanco, máximo ganador de la competición, que abre su participación buscando reafirmar el liderazgo continental.

Por su parte, el Marsella vuelve a la capital española tras 16 años de ausencia europea en el Bernabéu, dispuesto a romper una racha negativa y sorprender al que todos los años es uno de los máximos favoritos. Ambos equipos tienen altas aspiraciones: los de Xabi Alonso quieren arrancar el camino hacia Budapest con una victoria, mientras los de Roberto De Zerbi aspiran a consolidar su proyecto con una actuación sólida y convincente a nivel internacional.

El Real Madrid llega a este encuentro tras cuatro victorias consecutivas en LaLiga, mostrando solvencia y rotaciones clave que le permiten mantener frescura en el inicio de la campaña. Además, el conjunto de Alonso ha recuperado a dos piezas importantes, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, quienes han entrado en la convocatoria tras superar sus respectivas lesiones. El entrenador, en la rueda de prensa previa, fue contundente: "Queremos aprovechar la mística de la Champions y nuestra fortaleza en casa para arrancar con buen pie. El equipo está mentalizado; sabemos de la historia, pero la responsabilidad es la misma cada temporada".

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 AFP7 vía Europa Press Europa Press

El Olympique de Marsella no cuenta con la misma regularidad que su rival pero, las caídas por la mínima ante el Rennes y el Lyon y victorias contundentes como el reciente 4-0 ante el Lorient, reflejan el potencial defensivo y ofensivo de la escuadra francesa. Mason Greenwood lidera la nómina de refuerzos con dos goles y tres asistencias en el arranque liguero, respaldado por la llegada de Pierre-Emile Højbjerg, Facundo Medina y el veterano Pierre-Emerick Aubameyang. De Zerbi también en rueda de prensa señaló: "Sabemos lo que es jugar en el Bernabéu. Venimos con respeto pero también con confianza; queremos competir y demostrar que este Marsella tiene recursos para pelear en Europa".

El historial de este enfrentamiento es claro y favorable para el Madrid: cuatro encuentros previos en Champions League, todos finalizados con victoria blanca. En la temporada 2003/04, 4-2 en el Bernabéu y 1-2 en Francia. Seis años después, 2009/10, el equipo merengue venció 3-0 en Madrid y 1-3 en Marsella, sumando un total de 12 goles a favor y 4 en contra.

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - Olympique de Marsella, UEFA Champions League

El partido comenzará a las 21.00 horas (hora peninsular española) y será televisado por M+ Liga de Campeones (M60 O115) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276), de la plataforma Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Real Madrid - Olympique de Marsella

Real Madrid

Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinicius.

Olympique de Marsella

Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg, Nadir; Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Herzegovina)