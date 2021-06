La contundente respuesta de Ibai Llanos y los memes tras las frases de Ancelotti sobre Isco y Ramos

Fútbol

Fue un día de caras conocidas para Carlo Ancelotti, de pisar de nuevo Valdebebas y la sala de Prensa, de reencontrarse con el Buitre, al que amargó cuando ambos eran futbolistas y el Milán puso fecha de caducidad a la Quinta. Fue tiempo, ayer, para Ancelotti, de volver a hablar de nombres que ya estuvieron en su primera etapa y que, por ahora, va a volver a entrenar.

O no.

«Sobre Ramos, he llegado ahora y tengo que hablar con el club de todo esto. Lo vamos a hacer en los próximos días. No me imaginaba un Real Madrid sin Ancelotti, pero pasó», lanzó como advertencia. No quiso mojarse más porque como decía, acaba de llegar: «Ramos es un jugador muy importante para el Madrid. Lo ha sido en todos los éxitos que ha tenido el club. Vamos a hablar con el jugador. Sé que está tratando su renovación, pero no conozco los detalles. Cuando los conozca, podré decir algo más».

Ramos está en la puerta de salida y con él, se supone, Gareth Bale. No se sabe aún si la llegada de Ancelotti puede cambiar el destino del segundo. Lo ha visto de cerca en el Tottenham: «No ha jugado mucho en Premier, pero ha marcado muchos goles. Fue muy efectivo en los últimos partidos, cuando ha tenido continuidad. Lo conozco bien. Si tiene la motivación para jugar, puede hacer una gran temporada, no tengo dudas».

Según sus palabras más claras, el futuro también puede pasar por Hazard: «Es un jugador top. Ha tenido problemas el primer año. Todavía no ha exprimido su máximo potencial, pero lo va a hacer porque tiene ganas. Cuando uno está motivado... Puede ser este el año justo para exprimir todo su potencial», aseguraba el entrenador, confiado en su capacidad para sacar el mejor rendimiento de los jugadores. Lo hizo con Di María, con James o con Bale e Isco, del que también habló: «Tengo mucho cariño a Bale, a Isco, a Marcelo... Son jugadores del Real Madrid, eso ya los motiva. Hay un juez que es el campo», aseguró y eso ha hecho que salten las alarmas de los aficionados.

Uno de los más contundentes ha sido Ibai Llanos: “Estábamos ilusionados con Mbappé y Haaland y escuchando a Ancelotti del Madrid no se va ni dios, vuelve Bale y ojo no haya una llamada para preguntar cómo están Coentrao y Xabi Alonso. 2021-22, allá vamos, nada puede salir mal”

