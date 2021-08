El “tuit” de un amigo íntimo de Courtois que adelanta el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Fútbol

El mundo del fútbol tiene su ojos puestos en el delantero francés, Kylian Mbappé, y en su cada vez más posible salida del PSG rumbo al Real Madrid.

Pero sin duda, uno de los mensajes que ha llamado la atención de los madridistas es el de Manucho, amigo íntimo de Thibaut Courtois, que asegura la llegada del francés. Manucho es compañero de piso del belga y ha sido protagonista en muchas de las retransmisiones del portero en Twitch.

El denominado ‘Manucho’ en redes, amigo de Courtois, dejaba el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “De verdad, ahora más que nunca, podéis estar totalmente TRANQUILOS.”, junto a un emoji de una tortuga, apodo por el que es conocido Mbappé y un monito tapándose la boca como si se le hubiera escapado un secreto importante.

El apodo del jugador francés es conocido desde hace años. Tanto es así que, jugando en el Paris Saint Germain, fue sorprendido por un par de hinchas disfrazados de Leonardo y Rafael en una goleada ante el Rennes. Incluso, Thiago Silva, defensor del PSG hasta 2020, obsequió a Mbappé en el vestuario con una máscara de una de las Tortugas Ninja (Michelangelo).

El hecho de que el “tuit” incluyera la tortuga ha dado alas al madridismo que sueña con ver de blanco al defensa del PSG que ha reiterado en varias ocasiones su deseo de abandonar el PSG.

Ayer, los medios ya adelantaban una posible cumbre en París. De acuerdo con el periodista Josep Pedrerol, director del El Chiringuito, Mbappé solicitará hoy una reunión al presidente del PSG para pedirle que, al menos, escuche la propuesta del Real Madrid.

Mbappé fichó en 2017 por el PSG y hasta el momento no ha firmado la ampliación de su contrato, que finaliza en junio de 2022. Si finalmente no decide prolongar su compromiso en París, el futbolista galo podría salir antes del cierre del mercado de pases, el 31 de agosto, o en un año, en cuyo caso el equipo de la capital francesa no percibiría cantidad alguna de dinero por el jugador.

Mbappé está molesto, sobre todo después de la pitada de la afición del PSG, en la presentación de la plantilla, no quiere ser el segundo de Messi, y ha reiterado su intención de no renovar con los parisinos. De hecho, en los últimas días, la llegada de Mabappé al Real Madrid ha empezado a sonar con fuerza en los medios galos que afirman que el club español ha comenzado grandes maniobras y quiere acercarse al PSG para iniciar la negociación. “El Real Madrid se considera ahora en una posición fuerte, ya que el delantero parisino no desea extender su contrato en París en este momento”, afirmaban en Le Parisien.

El ofertón del Real Madrid

En L’Equipe iban aún más lejos y adelantaban que el Real Madrid cuenta con dinero en efectivo para hacerse con los servicios del francés. A Mbappé le queda un año de contrato, hasta 2022, de momento el PSG no parece dispuesto a venderlo este verano. Sin embargo, gracias al capítulo de salidas del club blanco, esta oferta podría aumentar considerablemente y terminar de convencer al equipo galo. Martin Odegaard es uno de los que más papeletas tiene para salir, ya que la prensa inglesa habla de una oferta de 50 millones por parte del Arsenal. Esto provocaría que la oferta del Madrid para fichar a la estrella francesa podría subir hasta unos 150 millones, lo que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del club.