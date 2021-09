Carlos Soler, el Real Madrid y el cruel mensaje de La Resistencia de Broncano a Sergio Ramos

Fútbol

El Real Madrid vuelve a Valencia donde la temporada pasada vivió una extraño partido con tres penaltis en contra y uno de ellos hubo que repetirlo. Carlos Soler, el goleador del equipo y de la selección esta temporada vuelve a ser el principal peligro de los de Bordalás. Marcó los tres penaltis el curso pasado. “¿Te quedaste a gusto con los tres penaltis frente al Real Madrid?”, le preguntó Broncano esta semana en La Resistencia. “Suelo decidir hacia que lado los lanzo en el último momento, el año pasado estaba ‘cagado’ cuando tuve que repetir el que había fallado porque Courtois es muy grande y muy bueno, pero una vez marqué ya cogí confianza”, aseguraba.

Soler vuelve a ser el máximo peligro de un Valencia que con Bordalás ha empezado fenomenal: “Nos sentimos mejor cada partido. Pero no nos vamos a relajar. Tenemos que seguir así si queremos estar arriba y ser mejor cada día”, afirmó Paulista, que señaló que no le importaría que el triunfo fuera mucho más sufrido que el 4-1 de la pasada campaña. “Ganar al Real Madrid no es fácil y no se consigue todos los días”, dice. “Nuestra mentalidad es ser un equipo ganador, que no da un balón perdido. Da igual el partido que afrontemos, si es contra el primero o el último, tenemos siempre la mentalidad de querer ganar y estar siempre arriba. Estamos en el inicio del campeonato y tenemos mucha ilusión por seguir así. No es fácil tener los puntos que hemos logrado porque hemos jugado contra buenos equipos, pero hemos trabajado mucho en pretemporada para esto”, continuaba Paulista.

Así, el equipo ha recuperado la autoestima que no tenía las últimas temporadas. Considera que el partido contra el Madrid puede servir para dar otro paso adelante: “Hay que seguir así, trabajando fuerte y demostrar en cada partido que somos el Valencia, que el Valencia es un club muy grande, y que cada jugador sepa que es un jugador de un nivel alto. Tenemos que enfrentarnos a equipos como el Real Madrid de igual a igual”, siguió Paulista.

En La Resistencia, Broncano y sus compañeros bromearon con el encuentro y con lo que puede hacer Carlos Soler. Y con Sergio Ramos, que ya no está, aunque tampoco juega en el PSG: “Si veis que @carlos10soler marca gol contra el Madrid y se pone a tocar la flauta y el tambor como si le faltase un agua, ya sabéis de dónde viene la celebración. Qué pena que no esté ya Ramos porque el penalti estaba asegurado”, decía el tuit del programa de Movistar”.