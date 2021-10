Los tres sorprendentes despidos que exigió Mourinho para regresar al Real Madrid

Fútbol

Mucho se ha hablado en los últimos días de una supuesta oferta del Real Madrid a José Mourinho para regresar a la casa blanca cuando ya había fichado por la Roma. la bomba la soltaba el ex jugador atlético Paulo Futre en la previa del Milán-Atlético de Champions y las especulaciones sobre esta posibilidad se desataron.

El mítico ex jugador del Atlético de Madrid y del Milan concedió una entrevista con el medio italiano ‘Fanpage’ con motivo del cruce en la fase de grupos de la Champions League entre el Milan y Atlético de Madrid y también quiso añadir alguna aclaración sobre las situaciones actuales de Cristiano Ronaldo tras su marcha de la Juventus al Manchester United y de José Mourinho, el portugués con mayor renombre en estos momentos en Italia.

El portugués provocó un gran revuelo en el madridismos al asegurar que el destino de Mourinho podría haber sido muy diferente. “Tras fichar por la Roma tuvo una oferta del Real Madrid, pero se quedó con el proyecto de la Roma porque le encantan los retos”, aseguró. “Un desafío, como lo fue en su primer Oporto y también un poco como en el Chelsea. Solo un loco podría pretender ganar de inmediato. El proyecto de Mourinho en la Roma hay que tomarlo como un desafío”, explicó.

Y es que desde el entorno del club blanco ya se apuntó que Carlo Ancelotti no era el número 1 de la lista de Florentino Pérez para sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid. El presidente, de hecho, quería que el francés siguiera al frente del equipo, pero una vez supo que la decisión del entrenador era irrevocable buscó un revulsivo para agitar una plantilla adormilada que había cerrado la temporada en blanco. Y ahí es donde, según Futre, emerge de nuevo la figura del técnico luso. Tras un breve período en el cual sonaron nombres como los de Joachin Löw, Antonio Conte, Raúl González y, sobre todo, Maximiliano Allegri, el Real Madrid anunció el retorno de Carlo Ancelotti, una incorporación que al principio generó ciertas dudas entre el madridismo. Pero según asegura Futre, lo que realmente deseaba el club era traer de vuelta a otro ex entrenador: el polémico José Mourinho.

Tres despidos de peso

¿Por qué no se consumó este regreso? Mourinho, según adelanta El National.cat no quería volver a cometer errores del pasado en el Real Madrid y desestimó la propuesta de Florentino Pérez porque quería hacer limpieza en el vestuario. No quería volver a tropezar con la misma piedra y recuperar rencillas del pasado con algunos integrantes de la plantilla.

Mourinho pidió tres despidos sonados para volver al Real Madrid. No tuvo “feeling” con Eden Hazard en el Chelsea, y en su Real Madrid sobraba. Karim Benzema ya había dado lo mejor de sí en el Real Madrid y exigía la llegada Erling Haaland. Y para acabar creía que Vinícius Júnior no había dado muestras de ser el gran jugador que prometía ser y debía marcharse del Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez finalmente decidió fichar a Carlo Ancelotti y la marcha del equipo en el arranque de temporada parece demostrar que fue una buena decisión ya que son precisamente Vinícius y Benzema, con Hazard empezando a mostrar un mejor estado de forma, los jugadores más destacados en los primeros partidos disputados por el Real Madrid, a pesar del inesperado tropiezo ante el Sheriff.