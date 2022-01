Así fue el clamoroso error de Militao que permitió al Getafe adelantarse ante el Real Madrid

Primer partido de LaLiga en 2022. El Getafe recibía al líder Real Madrid y no pudo comenzar de mejor manera. El duelo estaba equilibrado, los clásicos minutos de tanteo, sin ocasiones, hasta que el balón llegó al borde del área del Madrid y Militao no fue contundente. Intentó regatear de forma inexplicable y Unal se le adelantó y se le robó el balón, para resolver después. Apenas habían pasado diez minutos.

El Real Madrid no tardó en ponerse manos a la obra en busca del empate con un equipo en el que Ancelotti sorprendió con su once, ya que pese a las bajas, especialmente la de Vinicius, dejó en el banquillo a Hazard. Sí llegó a tiempo finalmente Courtois, que en principio iba a ser baja por covid, pero después se demostró que lo suyo era un falso positivo. El portero belga está protagonizando una temporada espectacular, pero no pudo hacer nada en el mano a mano con Unal.

Después, recibió otro susto en un regalo esta vez de Alaba, que pasó atrás demasiado flojo, Unal la peleó, Courtois la despejó y Masimovic no supo qué hacer cuando tenía un remate algo lejano, pero sin portero y muy cómodo. Decidió pasar y lo lamentó, mientras Ancelotti se llevaba las manos a la cabeza en la banda. La respuesta del Madrid fue un tiro al larguero de Modric.