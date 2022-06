Courtois graba la Champions en su piel: así es su impresionante tatuaje

Sin duda esta Champions ha sido muy importante para todo el madridismo y en especial para Thibaut Courtois, que no solo lograba hacerse con la ansiada orejona sino que además fue considerado el mejor jugador de la final. El guardameta belga fue el gran artífice de la Decimocuarta Copa de Europa de la historia del Real Madrid con una portentosa exhibición en el Stade de France, donde realizó hasta nueve paradas, algunas de ellas para el recuerdo. Toda una gesta que merece ser recordada. Por ello, el portero del Real Madrid ha presentado en redes sociales su nuevo tatuaje que conmemora la victoria sobre el Liverpool en la final de la Champions League.

De vacaciones, en un fin de semana en el que Courtois acudió junto a su pareja a la boda de su compañero Dani Carvajal, el portero belga compartió en redes un tatuaje en su antebrazo izquierdo que siempre asociará a uno de los mejores recuerdos de su carrera. El arquero se ha tatuado una portería tapiada con un muro junto a las iniciales TC, de su nombre y apellido, más el trofeo de la Copa de Europa junto al año de la conquista, 2022.

El nuevo tatuaje de Courtois FOTO: Instagram La Razon

El portero de 30 años ganó el premio al Jugador del Partido en la victoria del Real Madrid por 1-0 sobre los Reds gracias a un gol de Vinicius Junior en la segunda parte. El internacional belga realizó nueve paradas récord ante jugadores como Mohamed Salah, Sadio Mane y Thiago Alcantara para mantener la portería a cero para los Blancos, que se coronaron campeones de Europa por 14ª vez, un récord. El tatuaje representa una pared de ladrillos, con ‘TC1′ y el trofeo de la Liga de Campeones protegiéndola. Después de agradecer al artista del tatuaje, Larissa, en su publicación, ella respondió con modestia: “¡Para el ÚNICO y ÚNICO campeón! Gracias por darme la oportunidad de colocar este hermoso homenaje”.

El polémico héroe madridista

El ex portero del Chelsea no solo fue noticia durante el partido por su espectacular actuación, sino por sus efusivas declaraciones antes y después del encuentro. “En la rueda de prensa dije que cuando el Real Madrid juega una final la gana. Estoy en el lado bueno de la historia”, comenzó Courtois. “Vi tuits en mi camino que decían que me iban a humillar hoy, pero fue al revés. Hoy necesitaba ganar una final por mi carrera, por todo el trabajo duro, para que mi nombre sea respetado, porque no, no creo que tenga suficiente respeto, especialmente en Inglaterra” afirmó tras el partido.

“Vi muchas críticas, incluso después de una gran temporada, de que no era lo suficientemente bueno. Estoy muy feliz y orgulloso del desempeño del equipo. Nos mantuvimos firmes y cuando lo necesitaba, estaba allí para el equipo”.

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, elogió a Courtois por su destacada actuación y afirmó que “algo anda mal en el otro equipo” cuando el portero del equipo ganador recoge el premio al Jugador del Partido. “Creo que tuvimos tres oportunidades realmente grandes en las que Courtois hizo paradas increíbles”, explicó Klopp. “Me hubiera encantado tener algunos más de este calibre”.

Su propio entrenador, Carlo Ancelotti, fue igualmente elogioso, pero difícilmente pudo describir las hazañas del ex portero del Atlético de Madrid: "Wow. Increíble", dijo el italiano. "No puedo creerlo". El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, añadió sobre su compañero: "Hizo tres o cuatro paradas para ganarnos". El presidente de Los Blancos, Florentino Pérez, quien lo fichó del Chelsea por 35 millones de libras esterlinas en 2018, continuó diciendo: "Ha tenido una temporada extraordinaria. Hubo grandes paradas esta noche, pero no olviden la atajada con el pie en la prórroga contra Manchester City. Es el mejor del mundo".

Ahora, el portero ya lleva su gran gesta grabada en su piel.