Horario y día del primera jornada de LaLiga: cuándo juega el Real Madrid en Almería en agosto

Mientras muy poca gente ha empezado a veranear, los futbolistas empiezan a vislumbrar el final de su veraneo. Ya tienen la fecha de vuelta a los entrenamientos en la vuelta de la esquina, los primeros encuentros de pretemporada y ya se ha fijado la fecha y el horario de la jornada que abre LaLiga 2022/23 el fin del 13 y 14 de agosto, que en realidad, para LaLiga dura cuatro días.

El primer encuentro de la competición será el Osasuna-Sevilla, el 12 de agosto a las 21:00 horas, una prueba para el equipo de Lopetegui, que el año pasado terminó con una sensación amarga después de pelear hasta casi el final por la competición. Pero se hundió físicamente y se quedó sin premio en Europa y sin nada que hacer en el campeonato. Fue como si el once sevillista no diera más de sí. Como casi todos los equipos de Primera, el Sevilla aún no ha empezado a reforzarse a la espera de la venta de Koundé, que es quien tiene que llevar el dinero para que se mueva el mercado. Pero, por ahora, calma. Para ese viernes de agosto el técnico espera tener el equipo más o menos hecho.

El sábado se disputan tres encuentros, pero el gordo es el debut del Barcelona, en su campo, contra el Rayo Vallecano, a las 21:00 horas. Está por ver que Xavi tenga todos los refuerzos de los que tan alegremente se habla en el Barcelona sin que aún se haya podido afrontar ninguno. Es la temporada clave para el entrenador azulgrana, al que en el curso pasado perdonaron todas sus derrotas y sus errores. Este año va a haber menos paciencia. El Rayo de Iraola ya le ganó en uno de los últimos partidos de la pasada campaña.

La primera jornada de LaLiga 2022/23 FOTO: La Razón (Custom Credit)

Y es el domingo cuando vuelve a LaLiga el campeón, el Real Madrid de Ancelotti, que ya habrá empezado la competición porque el miércoles anterior habrá jugado contra el Eintracht la Supercopa de Europa como campeón de la Copa de Europa. Reforzado en la defensa y en el centro del campo, el Real Madrid parte como gran favorito para revalidar el título después del dominio absoluto que tuvo en LaLiga que ganó. A las 22:00 horas, en horario de verano, se estrena en el campo del Almería, que no puede empezar más a lo grande su nuevo camino en la élite.

El Atlético, mientras, se va al lunes. Su partido contra el Getafe es el 15 a las 19:30. Los de Simeone comienzan la temporada como visitantes y con el reto de empezar mejor que el año pasado cuando en los primeros compases dejaron que se escapara todo y sufrieron como nunca habían sufrido bajo el mando del entrenador argentino.