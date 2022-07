Iker Casillas muestra su excelente forma física sin camiseta mientras se disparan los rumores de su relación con esta actriz

Después del susto que le dio el corazón, Iker Casillas no ha dejado el deporte. Si bien tuvo que retirarse de la alta competición, eso no ha supuesto que dejara la actividad física. Ahora con 41 años, el ex portero del Real Madrid muestra en su cuenta oficial de Instagram que está fuerte casi como si entrenara a diario con un club de fútbol.

El campeón del mundo publicó la imagen con el texto “en cualquier rincón del mundo” en referencia a su paso por un lugar idílico de vacaciones, aunque no ha querido revelar dónde es. Mientras tanto, el portero sigue con sus proyectos personales y sus lucrativos negocios -tras retirarse al sufrir un infarto de miocardio durante un entrenamiento con el Oporto el 1 de mayo de 2019- y los rumores apuntan a que su corazón podría estar ocupado de nuevo.

La verdad es que no es la primera vez que vemos al portero en redes sociales presumiendo de cuerpo o haciendo ejercicio. hace meses ya público un imagen haciendo pesas que no dejó indiferente a nadie. “¡Compartir hasta la saciedad! ¡Sin miedos! No tengo el cuerpo más musculado pero eso no me ha importado jamás . ¡Me importa que quiero cuidarlo! ¡Y vamos a ello! ¡A por ese reto!”, escribió entonces junto a una imagen en la que puede presumir de no tener ni un ápice de grasa sobrante.

Pero además de lucir un físico envidiable, el portero parece haber encontrado de nuevo el amor. Desde que Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su separación, al ex guardameta lo han relacionado con varias mujeres. Ahora, ‘Socialité’ lo ha vuelto a hacer, en esta ocasión con una joven muy cercana a la familia Preysler: Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva.

Además de ser la cuñada de Tamara Falcó, Alejandra es una actriz española que ha trabajado tanto en series de televisión como en cine. La joven es especialmente conocida por su papel como Soledad en ‘El secreto de Puente Viejo’. También ha trabajado en series como ‘Ella es tu padre’, ‘Presunto culpable’ o ‘Alta mar’. Por otro lado, también trabaja como modelo y colabora con varias marcas en las redes sociales.

La familia Preysler podría contar con un nuevo miembro: Iker Casillas 🤯 #Socialité577 pic.twitter.com/MkffYsYttE — SOCIALITÉ (@socialitet5) July 9, 2022

Estas informaciones cuentan que el ex del Real Madrid y la intérprete e influencer se conocieron en un viaje organizado a Ibiza por la firma Bulgari. Desde entonces, ambos han comenzado a seguirse en las redes sociales y «se han vuelto inseparables» según el espacio televisivo.