Horario y dónde ver el Real Madrid-Mallorca de LaLiga

Hay palabras que dan a entender mucho más de lo que dicen. Por ejemplo, en el fútbol, la palabra posesión. En los últimos largos años, hablar de la posesión, presumir de tener la pelota más que el rival era algo más que elegir un modo para llevar a tu equipo a la victoria: era también darse una identidad y, casi siempre, situarse en el lado bueno de la Historia. Porque lo que era un concepto futbolístico: el fútbol de posición, se llevó a la caricatura, como sucede con casi todo ahora y se miraba la posesión casi más que el resultado. Era una obsesión, como si no hubiese otro modo de jugar al fútbol. Lo ha dicho antes del partido contra el Mallorca (14:00/Dazn), de la quinta jornada de LaLiga.

Esta semana, en la Champions, después de una primera parte en Glasgow en la que el Real Madrid sufrió mucho frente al Celtic, en la segunda hizo un partido más que interesante que acabó con un gol tras 33 toques del equipo blanco entrenado por Ancelotti. El balón vino y fue del centro del campo a la defensa, de un lado a otro, hasta que en el área pequeña lo remató Hazard. Un gol para presumir, siempre que no seas el técnico italiano, que ha ganado la última Champions y la última Liga y no presume de nada: «El Real Madrid tiene el mérito que se merece y dar 33 pases en una jugada de gol no significa que sea nuestra identidad. El partido estaba casi acabado y queríamos terminar con una posesión larga. La estadística dice que es más sencillo marcar en menos de diez pases. La estadística de gol con más de diez pases es muy baja», explicó el entrenador antes del partido contra el Mallorca de esta tarde, en el que por cierto, va a ser titular Hazard en vez del lesionado Benzema.

El Madrid hace lo necesario en cada partido para llevarse la victoria: en alguno casos hay que echarse atrás, en otros presionar, en otros esperar para aprovechar los espacios a la contra y en otros, la posesión tiene que ser lo más larga posible para que el rival no tenga la pelota. Y eso lo hace sin preguntas supuestamente trascendentes acerca de quién es o cómo se define.

Todo es más sencillo. «Puede ser que jugar con mucha posesión sea una moda que en los últimos años ha ido bien. El fútbol está cambiando y hay más verticalidad. En todos los países el fútbol de posesión no está tan de moda como en años anteriores», continuaba ayer el entrenador madridista, que busca este mediodía la quinta victoria del Real Madrid en el campeonato y seguir con paso muy firme en este comienzo de la temporada.