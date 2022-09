La superstición de un colaborador de “El Chiringuito” en las remontadas del Madrid

El Real Madrid consiguió la temporada levantar una de las Champions más complicadas de toda su historia. Las remontadas ante PSG, Chelsea y City fueron espectaculares. Meses después de que el conjunto blanco levantase una nueva “Orejona”, Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito de Josep Pedrerol, contó en el programa de la noche del lunes una de las anécdotas más surrealistas que se recuerdan: “En la remontada ante el PSG iba con pantalón negro y camisa blanca y, a partir de ahí...”. Muchos tertulianos tuvieron que preguntarle si había testigos y, en efecto, el periodista José Álvarez lo confirmó. Esta superstición sólo es una curiosidad más de todo lo que sucede día a día.

Otra de las anécdotas cuanto menos curiosas relacionada a la anterior Champions fue el momentazo de un padre con su hija cuando salieron del Santiago Bernabéu minutos antes de que terminase uno de los partidos de vuelta. Sin embargo, el Real Madrid consiguió finalmente una remontada épica y ambos protagonistas se fundieron en un gran abrazo para acabar llorando.

Aguirre siempre se ha mostrado firme defensor y apasionado del Real Madrid. Durante la anterior temporada le vimos muy emocionado después de cada remontada e incluso llegó a llorar por todo lo que significaba para él ver al Madrid seguir superando fases. La actual edición de la competición continental ha comenzado para el conjunto blanco tal y como terminó la anterior: celebrando la victoria. La goleada del Madrid ante el Celtic (0-3) con goles de Vinicius, Luka y Hazard ratificó las buenas sensaciones del equipo de Ancelotti.

La superstición de Edu Aguirre ha propiciado un sinfín de comentarios de seguidores totalmente alucinados por la casualidad que se ha dado en estos partidos en relación a la misma ropa que se puso el periodista. Otros madridistas también se sorprenden que esta historia no hubiese salido antes a la luz, puesto que se trata de una curiosidad totalmente desconocida para el público. Hablando de supersticiones también hay que destacar a Ancelotti. El italiano siempre ha manifestado que masticar chicles les da suerte y, visto lo visto, razón no le falta. Ha conseguido sacar la mejor versión de sus jugadores, especialmente de los jóvenes como Valverde, Vinicius, Rodrygo y Camavinga.