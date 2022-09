Vuelve a El Chiringuito 5 años después de su tremenda bronca con Pedrerol

Uno de los fichajes estrella de El Chiringuito para la nueva temporada es Cristina Cubero. La periodista y Josep Pedrerol han dejado atrás una tremenda bronca que tuvieron en directo y que el presentador prefirió no volver a ver durante todo este tempo.

“Estoy nervioso hoy. Lo confieso. Estoy como raro. En estos cinco años y medio nunca había querido ver la imagen de la bronca con Cristina Cubero. Nunca. Hoy sí la he visto. Parte de este momento que estáis viendo vosotros aunque la secuencia es más larga. ¡Qué violencia! ¡qué tensión! Yo creo que he aprendido de aquello, creo que sí”, decía Josep Pedrerol antes de mostrar las imágenes de su encontronazo y de anunciar el regreso de la periodista.

🙄 "NUNCA había querido ver la BRONCA con @criscubero...".



😅 "Creo que he APRENDIDO de aquello".



¡Así arranca @jpedrerol este PROGRAMÓN! #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/ySuIqtzYdy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 5, 2022

Ya en el plató, emocionada, Cristina Cubero decía: “¡Guau! ¡qué felicidad! ¡Qué bien reencontrarme con tanta gente a la que quiero muchísimo! ¡Qué bien reencontrarme en el plató con todos vosotros. Sobre todo gracias por esta semana en la que he notado lo que me quiere la gente. Desde que anunciaste que volvía ha sido una cascada de emociones, de compañeros de profesión, de ‘rivales’, de gente que me ha dicho que yo consigo unir a todas las familias, de jugadores, de entrenadores, de directivos… todos alegrándose de que yo volviera a El Chiringuito”.

☺️"QUÉ FELICIDAD. He notado lo que me QUIERE la GENTE. GRACIAS" ❤



👑Así fue el primer discurso de @criscubero en su REGRESO a #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/Ifpa103Bnn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2022

El intercambio de mensajes entre Pedrerol y Cristina Cubero tras su regreso a El Chiringuito

Contenta, la periodista escribía en Twitter: “Después de activar varias palancas ficho por El Chiringuito. Gracias míster Josep Pedrerol por confiar en mí en esta nueva etapa”.

Después de activar varias palancas ficho por @elchiringuitotv!!! Gracias mister @jpedrerol por confiar en mí en esta nueva etapa pic.twitter.com/uFthKkXrNz — cristina cubero (@criscubero) August 30, 2022

“Muchas ganas de verte Cristina Cubero”, respondió Josep Pedrerol a la periodista. “Pero Josep; si te aburro, me voy”, añadió Cristina Cubero. La periodista, con un gran sentido del humor, hacía así alusión a la frase con la que abandonó El Chiringuito hace cinco años y medio.