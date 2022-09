Fernando Llorente: “Me iría gratis al Real Madrid para ser suplente de Benzema”

Fernando Llorente cuenta con una gran trayectoria en equipos de la talla de Athletic, Juventus, Sevilla, Swansea, Tottenham, Nápoles, Udinese y Eibar. El que fuera Campeón del Mundo y de Europa con España, habló sobre su carrera en una entrevista concedida al programa ‘El Larguero’. Su posible fichaje por el Real Madrid ha sido el tema que más viral se ha hecho en las redes sociales: “No... no. En realidad nunca estuve. Siempre que el Real Madrid me quiso estuve con contrato en el Athletic Club, y bueno... el Athletic en ningún momento me quiso soltar ni el Madrid pagar mi cláusula en aquel momento. Cuando ya la oportunidad estuvo ahí... la Juventus estuvo más rápida. Me hubiese gustado vestir de blanco. Ahora mismo Real Madrid es el mejor equipo del mundo y es increíble lo que está haciendo en la Champions League. Siempre que llega lejos es capaz de ganarla. Me iría gratis para ser suplente de Benzema”. Ese rol fue el mismo que asumieron en su día otros delanteros como ‘Chicharito’, Adebayor, Mayoral, Jovic y Mariano. Si algo tienen en común es que ninguno fue capaz de quitarle el puesto a Karim Benzema. El francés, pese a estar ahora lesionado, atraviesa un momento espectacular en estas últimas campañas. El punto de inflexión fue cuando Cristiano se marcha en el verano de 2018 y el Real Madrid se queda sin la figura de un goleador. En ese momento, Karim da un paso al frente y cambia su rol de asistente por el de goleador. La trasformación acaba siendo letal para el conjunto madridista.

Pero si un club ha tenido importancia en la carrera de Llorente ese es el Athletic Club de Bilbao: “Las cosas no salieron como me hubiese gustado con el Athletic. Despedirme del club en el que crecí... desde los 12 años hasta los 28. Lo siento como mi casa”.

Desde el primer momento en que vestí la camiseta del Eibar me he sentido como uno más de vosotros ¡Gracias afición, sois enormes! Gracias a todos los que formáis parte de este Gran Equipo. Todos mis mejores deseos para esta temporada #BetiArmaginak #EskerrikAsko @SDEibar pic.twitter.com/b7ZMPg6leb — Fernando Llorente (@llorentefer19) August 17, 2022

El actual momento de Fernando Llorente deja muchas dudas a sus 37 años. Pese a que no quiere retirarse, a día de hoy se encuentra sin equipo esperando una oportunidad que le permita regresar a los terrenos de juego: “No sé qué pasará en el futuro. Tengo ganas de seguir, aunque lleve tres meses parado. Sigo entrenando, buscando algo que me ilusione. Si no, ya buscaremos otra cosa que me llene”. En el pasado mercado de fichajes no existieron, al menos rumores públicos, sobre una hipotética llegada de Llorente a algún equipo.