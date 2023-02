Mallorca-Real Madrid, la respuesta a Jiménez Losantos por defender a Vinicius

Maffeo en la banda derecha y Raíllo el central de ese lado. Ese va a ser parte del once del Mallorca contra el Real Madrid. Por esa zona se va a mover Vinicius y ya sabe muy bien lo que le espera porque los dos jugadores han calentado el duelo dando a entender con sus palabras que si Vinicius se lleva patadas es porque se lo merece. La culpa es de la víctima. Raíllo fue el último en hablar, sólo para confirmar lo que ya viene diciendo siempres y después para asegurar que Vinicius no es un ejemplo, como sí lo son Modric o Benzema. «Está entrenando bien. Raíllo tiene muchos partidos a sus espaldas como profesional, es un tío inteligente y sabe qué decir y cuándo decirlo. Sería incapaz de decirle a un jugar qué tiene o no que decir. Sí les he sugerido que cuando haya una decisión polémica no usen las redes sociales para quejarse de los árbitros. Es muy fácil descargar ahí tu ira», decía Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, que antes del partido contra el Real Madrid no quiso censurar más a su futbolista.

Cuando Raíllo habló mal de Vinicius hace tiempo, Neymar salió a defenderle con ímpetu en las redes sociales. Estos días una de las grandes defensas del brasileño del Real Madrid ha sido el periodista Jiménez Losantos quien aseguró que Raíllo era siniestro: “El Raíllo ese siniestro... Pues no, eso no me interesa verlo. Si quieren dar coces que se vayan a la cuadra”.

La respuesta del Mallorca a Jiménez Losantos

Poco después, el Mallorca publicó un mensaje en las redes sociales con una de las canciones más famosas de Siniestro Total, en una evidente respuesta al periodista.

Ancelotti, en cambio, le contestó con la clase que suele desprender en las salas de Prensa: «Vinicius preparará el partido como siempre e intentará aportar y meter su calidad en el campo. Después, veremos qué pasa. No tengo que hablar con él porque está muy concentrado en lo que tiene que hacer», aseguró el entrenador italiano, que en el último partido del Real Madrid se dio un sentido abrazo con Vini. «Es un gran futbolista. A mis nietos les gusta mucho y a los jóvenes también porque es espectacular con el balón y tiene calidad. Tengo cuatro nietos y tienen la camiseta de Vinicius y no quieren otra», continuó Carlo Ancelotti cuando le preguntaron por las palabras de Raíllo.

Vinicius no se va a echar atrás, porque nunca lo hace. Y menos si le provocan. Cuando más lo hacen, más vuelve a intentar recortar a los rivales. Es el futbolista del Real Madrid que más minutos suma esta temporada y uno de los jugadores que más faltas recibe de Europa. El Madrid le necesita en Mallorca para irse al Mundial de clubes, con los deberes hechos. Será el próximo miércoles cuando juegue la semifinal y si pasa, que tendría que ser lo más probable, el sábado jugará la final. La lógica dice que su rival sera el Flamengo brasileño.