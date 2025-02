Real Sociedad - Real Madrid: Ancelotti no quiere parar

Quiere el Real Madrid que lleguen los partidos importantes porque, por primera vez en la temporada, siente que todo ha encajado y se ve casi invulnerable. Los partidos contra el Manchester City le han dado un impulso que tiene que llevarlo a la pelea por los títulos ahora que se acerca el momento decisivo de la temporada. Hoy, contra la Real Sociedad, es el primer episodio. Ha evitado al Barcelona y al Atlético en esta competición y quiere tener la final de un torneo importante a tiro. Es un modo de confirmar que lo que se está haciendo va a llegar a buen término.

«Teniendo en cuenta el calendario absurdo que estamos viviendo y que están viviendo todos los equipos, lo estamos haciendo muy bien», decía ayer Carlo Ancelotti, a quien la recuperación de futbolistas y el hecho de que el equipo encaje le han puesto de buen humor y le han relajado.

Todo lo que antes no funcionaba, desde Mbappé hasta la defensa, pasando por las lesiones, ahora funciona a la perfección. El equipo genera ocasiones, aunque no marca todos los goles que podría, y en defensa, con Alaba, ya tiene recambio para que Asencio y Rüdiger no sumen todos los minutos. En el centro del campo también puede elegir, algo que durante semanas ha sido imposible.

La duda de Fede Valverde

La única pega para hoy es Valverde, el futbolista incombustible, que arrastra molestias desde el encuentro frente al Manchester City. No jugó contra el Girona y sigue con pequeñas molestias. Pero Ancelotti no quiso dar pistas al rival.

«Podría volver al lateral porque está bastante bien. Tengo que evaluar a Lucas, que ya está bien y jugó un partido entero. También a Alaba. Tengo que pensar la alineación, aunque ya la he pensado y no la voy a dar», decía el entrenador del Real Madrid bromeando con los periodistas.

Con o sin Fede Valverde en el equipo titular, el plan de Ancelotti no cambia nada porque no va a tocar lo que funciona. Pueden cambiar los nombres, aunque no mucho, pero el modo de jugar ya está muy claro: los cuatro de ataque, con el sacrificio de Bellingham y Rodrygo, que es lo que, principalmente, ha transformado a todo el equipo.

Ayer no se entrenó Mbappé por problemas dentales.

«Kylian viaja. Tuvo un problema con un diente y no pudo entrenar. Viaja y puede jugar contra la Real Sociedad. Todos los que viajan tienen posibilidad de jugar el partido, como Endrick», continuaba el entrenador madridista explicando cómo estaba el jugador que tiene que guiar al equipo a estas alturas de la temporada.

Sin Mbappé, el Real Madrid ya es un equipo que impone respeto. Con él, ya tiene a casi todos los rivales atemorizados. Sale a los partidos con la ventaja de tener a los rivales impresionados:

«Sus jugadores van a más. Y los nuestros también, están todos a un gran nivel. Y, encima, en casa los resultados son muy buenos, y eso quiere decir que, a priori, los dos equipos estamos bien», decía ayer Imanol Alguacil.

«Ellos han demostrado contra el Manchester City el gran nivel en el que están. Y si ellos tienen ese nivel, será muy difícil para nosotros, pero vamos a competir con todo para que no lo mantengan».

La petición de Imanol Alguacil

La Real Sociedad está siendo un equipo irregular esta temporada y ahora se fía del buen momento del exmadridista Kubo para intentar hacer algo grande, ya que ha llegado al mismo nivel en la Copa que los tres primeros de LaLiga.

Pero Imanol solo pide una cosa:

«Ir con vida a la vuelta sería una gran noticia, pero a ver cómo sale el partido de ida. Porque, por pequeños detalles, a veces pasan cosas que tú no te esperas. Según vaya pasando el partido y el juego, quizá haya que pensar en la vuelta, y eso sería una gran señal».

En cambio, el Madrid tiene prisa, hambre y ganas de ir solucionando las cosas ganando las batallas que importan de verdad. Hoy es una de ellas.