Real Sociedad-Real Madrid: Endrick, un delantero que no pregunta, dispara

Endrick había marcado esta temporada un gol cada 80 minutos de juego y solo necesitó setenta para aumentar su cuenta anotadora y volver a dejar su sello cuando Ancelotti le da una oportunidad. Se fue al banquillo con la típica cara de que no le importaría seguir jugando, pero dándole un abrazo a su entrenador. Se iba satisfecho el brasileño, que pidió dos balones en largo y uno fue gol y el otro lo estrelló con violencia contra el travesaño de Remiro. Es un delantero centro, de área, y en esa zona dispara antes de preguntar. Solo tiene 18 años y muchas ganas de triunfar, pero está entendiendo que su papel ahora es brillar cuando tenga la oportunidad.

En la Copa del Rey ha encontrado su hueco y ya lleva cuatro tantos, uno a la Real, otro al Leganés en Butarque, donde también fue titular en la ronda anterior, y los dos que hizo en la prórroga al Celta, donde apareció para evitar los penaltis en una noche que se le había complicado al Real Madrid. Primero anotó un golazo después de una gran media vuelta y después completó su doblete con un tanto de los de delantero con olfato. Su saldo de la temporada se completa con un tanto en Liga, frente al Valladolid, y otro en la Liga de Campeones, frente al Stuttgart, en ese remate lejano en el que tenía a Vinicius y Mbappé a cada lado desmarcados y decidió jugarse él la acción nada más entrar.

Ancelotti quiso aprovechar la ida de semifinales de Copa para darle minutos a sus chicos más jóvenes, por los que siempre le preguntan cuando no juegan. Otra vez, Endrick volvió a hacer más ruido que Arda Güler, que no termina de encontrarse en esa zona izquierda del ataque donde lo coloca su entrenador. El once era muy poco habitual y eso hizo que Vinicius se estrenase como capitán en la primera parte, donde tuvo que hablar con el colegiado cuando el público empezó a insultar a Asencio para que se activase el protocolo. Después entró Lucas Vázquez y se quedó con el brazalete.

Bellingham jugó el único partido que va a jugar en la próxima semana y media, porque está sancionado en Liga ante el Betis y tampoco estará en la ida de los octavos de la Champions frente al Atlético. Todo lo contrario que Antony, el jugador del Betis, al que el Comité de Competición le quitó la roja directa que vio ante el Getafe en una decisión muy poco habitual, desmintiendo el acta arbitral, y que enfadó mucho al Madrid, próximo rival de los verdiblancos en la Liga.