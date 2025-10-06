Regresa a España dos años después de vetar a la selección por Jenni Hermoso

En agoto de 2023, Borja Iglesias anunció que no volvería a formar parte de la Selección Española tras el discurso de Luis Rubiales en el que afirmó que no renunciaría a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras su inapropiado beso a Jenni a Hermoso.

“Estoy triste y defraudado”, escribió Borja en la red X. “Como futbolista y como persona no me siento representado por lo ocurrido hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece despreciable que sigan presionando y poniendo en el punto de mira en una compañera”, dijo el futbolista que actualmente juega en el Celta.

“Ponerme la camiseta de la selección española es lo más grande que me ha pasado en mi carrera.y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente”, añadió. En un contundente mensaje, Borja Iglesias declaró:

Ahora, dos años después, El Panda está de vuelta. Su última convocatoria, de hecho, se remontaba a marzo de 2023 en la primera lista de Luis de la Fuente. Ahora, unos dos años después de aquella derrota ante Escocia, el seleccionador ha vuelto a citar al 'panda' para cubrir la ausencia de Lamine Yamal en la parcela ofensiva.

"Luis de la Fuente convoca a Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid. La concentración de la Selección empezará este lunes 6 de octubre a partir de las 20:00 horas en la Ciudad del Futbol de Las Rozas", se puede leer en el comunicado publicado por la RFEF.

El gallego ve recompensado así su gran inicio de temporada con el conjunto celeste, con el que ha marcado seis goles en diez partidos, cuatro en LaLiga EA Sports y los otros dos en la Liga Europa, para volver con la 'Roja' más de dos años después de su última presencia. El 'Panda', de 32 años, sólo tiene con la actual campeona de Europa dos internacionalidades, una con Luis Enrique Martínez como seleccionador, en la derrota (1-2) de septiembre de 2022 ante Suiza de la Liga de Naciones 2022-2023, y la otra con el actual entrenador del combinado nacional, también revés (2-0) ante Escocia en marzo de 2023 en el segundo partido de clasificación para la Eurocopa de 2024.

Claudio Giráldez recibía en sala de prensa la noticia con sorpresa. «Me alegro por él, lo merece. Como dijo él, creo que está en el mejor momento de su carrera, es lógico que lo puedan llevar. La parte mala es que va a tener menos descanso», afirmó.