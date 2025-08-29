La respuesta de Xabi Alonso a si el Real Madrid puede fichar todavía: "No me quiero pillar los dedos"

En la previa del partido entre el Real Madrid y el Mallorca, Xabi Alonso repasó diversos temas de actualidad del equipo blanco, dejando claro que, salvo sorpresa de última hora, el mercado de fichajes parece prácticamente cerrado. Además, habló sobre la importancia del duelo frente al conjunto balear, la situación de jugadores como Dani Ceballos, el papel de jóvenes como Thiago Pitarch y Dean Hujsen, o la relevancia de futbolistas clave como Vinicius, Valverde o Rodrygo.

Uno de los primeros asuntos que abordó el entrenador fue el inminente encuentro frente al Mallorca. Alonso fue claro respecto al objetivo de su equipo: “Queremos acabar este bloque antes del parón creciendo, ganando y haciendo un buen partido en casa, que guste el equipo y nos gustemos”. Más allá del resultado, el técnico subrayó la importancia de que el Madrid muestre una buena imagen y que la afición disfrute de su fútbol.

Final del mercado

El tema del mercado de fichajes ocupó buena parte de sus declaraciones. Sobre todo en relación con Dani Ceballos, quien estuvo en la rampa de salida, pero finalmente continuará vistiendo de blanco. Alonso explicó: “Hablé con él y se ha resuelto quedándose. Es uno más de la plantilla y contento de que esté. Parece que la decisión es definitiva. Va a tener el papel que iba a tener. Nadie, ni yo, sabe cuánto va a jugar. Es probable que la plantilla esté cerrada, tiene pinta, pero no me quiero pillar los dedos”. Con estas palabras, dejó entrever que el Madrid no tiene previsto realizar más incorporaciones, salvo que se produzca una circunstancia inesperada.

En este mismo sentido, Alonso habló sobre la necesidad de complementar bien las piezas que ya tiene a su disposición.

También dedicó elogios a los canteranos, como Thiago Pitarch, quien ha tenido oportunidades de entrenar con el primer equipo: “No le conocía demasiado, pero me gustó desde el primer día. Sabe jugar entre líneas y nos está ayudando ahora sin Jude ni Camavinga en los entrenamientos. Tiene buena actitud, como muchos chicos de La Fábrica. Repetirá convocatoria”. Sus palabras evidencian la confianza que está depositando en jóvenes talentos formados en la cantera, capaces de responder cuando las circunstancias lo requieren.

El papel de Vinicius

En cuanto a jugadores consolidados, Alonso destacó a Fede Valverde: “Es un jugador que lidera en el campo, le veo muy bien. En cualquier tipo de juego se puede adaptar”. La versatilidad y el carácter competitivo del uruguayo son, según el entrenador, valores fundamentales para el equipo.

Le preguntaron sobre Vinicius y su suplencia: “Estoy contento, tuvo buen impacto desde el banquillo y quiero que haga una buena temporada. Va a ser fundamental. Un vestuario, para mí, es el sentimiento del equipo, que todos tienen que aportar. Todos son relevantes”. Además, hizo una reflexión más amplia sobre el contexto en el que se mueve el brasileño, recordando la necesidad de erradicar los episodios de racismo: “Esperemos que allá donde vayamos tengamos un ambiente competitivo y sepamos responder a las circunstancias. En algunos campos hay episodios desagradables, con actitudes racistas tienen que entrar las autoridades”.

Rodrygo, en la izquierda

Rodrygo fue otro de los nombres propios de la comparecencia. Alonso destacó lo positivo que fue para él jugar en la banda izquierda: “De extremo izquierdo es una buena posición, asociándose, dando continuidad al juego. Fue importante para él sentirse partícipe”. Un apunte que refuerza la idea de que el brasileño puede seguir creciendo en esa demarcación, donde se siente cómodo y aporta al colectivo.

Otro de los asuntos tratados fue la Champions. Alonso reconoció la exigencia del grupo, pero también el estímulo que supone: “El grupo es exigente, pero también motiva. El viaje a Kazajistán es un condicionante”. Con estas palabras asumió que la competición no será sencilla, tanto por el nivel de los rivales como por las dificultades logísticas.

Por último, habló de la selección española y de los internacionales del Madrid: “Va por épocas, Luis decide a quién llamar. Ojalá podamos aportar más jugadores. Me alegro que Carvajal haya vuelto”.