La polémica llega al asfalto: la DGT estrena un radar que multa la distancia de seguridad

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido la señal S991f, incorporada al nuevo catálogo de señales que entró en vigor el pasado 1 de julio. Esta señal advierte sobre el uso de un dispositivo electrónico destinado a vigilar la distancia mínima de seguridad entre vehículos en autopistas y autovías: 70 metros como referencia obligatoria. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir

La medida ha generado inquietud entre los conductores en redes sociales. Muchos cuestionan la capacidad de estimar esa distancia sin marcas viales visibles o tecnología avanzada, especialmente en situaciones donde otros vehículos alteran el espacio tras los adelantamientos. Comentarios como “¿Y si justo se me ha metido uno que venía adelantando en mi distancia de seguridad? ¿me como la multa?” reflejan el nerviosismo ante fallos involuntarios

Desde Tráfico defienden la medida como un refuerzo necesario para la seguridad vial, citando que los choques por alcance causaron en 2023 un total de 78 muertos y 273 heridos graves en autopistas y autovías. Además, explican que existen métodos alternativos para medir la distancia —como el criterio de los “dos segundos” entre vehículos— y que los sistemas ADAS (como el control de crucero adaptativo) pueden asistir en esta tarea, aunque no eximen la responsabilidad del conductor.

La crítica también toca el ámbito práctico: ¿cómo sancionar de manera justa cuando el espacio se reduce no por acción del conductor, sino por maniobras de terceros? La preocupación radica en posibles multas automáticas sin espacio para respuestas ante situaciones complejas de tráfico dinámico.