Revés para Jenni Hermoso: Se ofrece a un equipo español y le da calabazas

Jenni Hermoso se ha convertido en uno de los nombres propios del deporte español en este final de año, gracias a la victoria de España en el Mundial pero, sobre todo, por el inadecuado beso de Rubiales en la entregar de trofeos. Eso la ha convertido a la jugadora española del Pachuca mexicano en todo un símbolo.

Convertida en todo un adalid del feminismo ha sido elegida como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, según el Financial Times. Además, presentará las campanadas de fin de año en TVE, junto a Ramón García y Ana Mena y ha viajado a Islandia para ser protagonista de "Planeta Calleja", el programa de aventuras presentado pro Jesús Calleja. Unas apariciones en televisión que no serán las primeras ya que la ex jugadora de Atlético y Barça ya se estrenó como comentarista en el último partido entre entre el Barça y el Real Madrid Femenino. Un partido en el que las blaugranas se impusieron por un claro 5-0 en el Lluis Comanys.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para la futbolista que ha recibido calabazas tras ofrecerse a un club español. Jenni Hermoso acaba su contrato en la liga mexicana el próximo 24 de junio y ya está buscando nuevo equipo.

La jugadora de las Tuzas consiguió siete veces la liga femenina de España y una vez la Champions League. La delantera ha marcado más de 200 goles en su carrera y tuvo una trayectoria brillante por el Atlético de Madrid, PSG y Barcelona, además de la Selección Española donde ha disputado tres Mundiales (2015, 2019 y 2023) y dos Eurocopas (2013 y 2017).

Hermoso ganó cinco veces el trofeo de mejor goleadora de la Liga de España y fue nominada al Balón de Oro en 2021, donde terminó en segundo lugar.

Después de terminar su contrato con el Pachuca mexicano, el agente de la delantera de 33 años está buscando nuevo equipo. Y uno de los clubes a los que se habría ofrecido es el Real Madrid, según El Confidencial. Todo un campanazo que no parece que vaya a producirse.

El fichaje de Jenni Hermoso sería un gran movimiento mediático y deportivo para un equipo en horas bajas. El conjunto entrenado por José Alberto Toril ha firmado cuatro derrotas en los últimos cinco partidos metiendo al equipo en una profunda crisis. Alejadas del Barcelona en Liga, con muy pocas opciones de superar su grupo en la Champions tras sumar un punto de nueve.

Pese a ello, en el club blanco no parecen dispuestos a abrirle las puertas. Según adelantó El Confidencial, si fuera por la directora deportiva del Real Madrid, Ana Rossell (Con quien Jenni tiene relación desde sus etapa en el Atlético) , o Misa, la guardameta canaria de la que Jenni se ha hecho íntima amiga, no habría ningún problema. Pero Begoña Sanz, quien toma las decisiones del equipo femenino, no ve con tan buenos ojos su incorporación.

Así la cosas, su agente ya baraja su marcha a Estados Unidos.

¿Cuánto cobra Jenni Hermoso?

Jenni Hermoso firmó un contrato de dos años con el Pachuca que la convirtió en una de las tres futbolistas mejor pagadas del planeta, entre las que figuran Sam Kerr (500 mil euros), Alex Morgan (420 mil euros) y Megan Rapinoe (417 mil euros).

La delantera española percibía con el FC Barcelona un salario anual de 120.000 euros, una cifra que casi triplicó con su llegada a las Tuzas del Pachuca donde firmó por una cifra cercana a los 300.000 euros.