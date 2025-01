Giuliano hace volar al Atlético en Salzburgo (1-4)

Giuliano Simeone tenía prisa por resolver el futuro del Atlético de Madrid en Europa. A los cinco minutos ya había marcado el primero con un tiro cruzado después de un pase de Julián Álvarez. Y a los 13 minutos corrió para adelantarse a Schlager, el portero del Salzburgo, que no midió su salida fuera del área, le levantó la pelota por encima y se la regaló a Griezmann para que marcara el segundo. En trece minutos había decidido el partido y había librado a su equipo de dos partidos entre semana el próximo mes.

Cualquiera podría haber dejado de correr y dedicarse a administrar, pero ese no es el estilo de Giuliano. Lleva en el apellido lo de no rendirse. Partido a partido, jugada a jugada, el Cholito juega con el alma y se la deja en cada acción. Fue decisivo en los dos primeros goles de su equipo y un peligro siempre por la banda derecha del ataque de su equipo, donde se juntaba con Marcos Llorente. La ausencia de Javi Galán, lesionado, inclinaba el ataque del Atlético hacia el costado derecho por donde entraba Simeone, que este año ha probado en varias posiciones pero no ha perdido el instinto de delantero.

Sólo duró una hora sobre el campo. Simeone, Diego, le mandó al banquillo en el minuto 59. Había que ahorrar energías, que a Giuliano parecen sobrarle, pero no hace falta derrocharlas de manera innecesaria. Jugó esos 59 minutos más el añadido en la primera mitad, el que necesitaba el Atlético para marcar el tercero.

Lo hizo Griezmann, que acabó mandando a la portería una pelota que robó Julián Álvarez en el centro del campo. Faltó el gol del argentino, el hombre que ha sostenido al Atlético en los últimos partidos de la Liga de Campeones, el héroe de la remontada de la semana pasada contra el Bayer Leverkusen.

Julián se marchó con no muy buena cara antes de que marcara Llorente el cuarto. Todo era sencillo para el Atlético, que no necesitaba a sus mejores hombres para cerrar un partido que ya estaba liquidado. El Salzburgo ha sido uno de los peores equipos de la competición, sólo ha ganado un partido y contra el Atlético no iba a ser el segundo.

Simeone lo sabía y aprovechó para recuperar jugadores, aunque ya lo había hecho desde el comienzo. Aprovechó las ausencias de Galán y de Barrios, sancionado, para dar minutos a los veteranos Koke y Azpilicueta. Siempre los pone de ejemplo cuando habla de la actitud de los que no juegan habitualmente. Igual que a Witsel, al que ya le dio la oportunidad el fin de semana contra el Villarreal. Los mayores juegan menos, pero le dan seguridad al Cholo.

Sorloth entró por Julián y a Lemar le llegó el turno más tarde, cuando quedaban diez minutos para el final. El francés apenas ha tenido oportunidades de jugar esta temporada después de su larga lesión. Dos ratos en la Copa y uno en la Liga antes de pisar el césped en Salzburgo. Y pudo marcar nada más entrar, pero su remate después de un pase de Gallagher desde la derecha se marchó fuera. Riquelme esperaba a su izquierda y se quedó pidiéndole el balón, pero era el momento de Lemar e intentó aprovecharlo.

Todo podía haber sido diferente si Daghim hubiera acertado en la primera oportunidad del partido, con 0-0, que le paró Oblak. Se tomó la revancha en el descuento. Schlager, el portero del Salzburgo, sacó en largo y Daghim sólo tuvo que dejarla botar una vez al borde del área para marcar un golazo. Le queda el consuelo de la belleza. El Atlético le añade los puntos.

