Sarr, portero del Majadahonda que recibió insultos racistas: "Otras veces me había pasado, pero era como una broma; lo de la semana pasada fue horrible y no lo podía aguantar"

Cheikh Sarr, portero del Majadahonda, compareció ante los medios tres días después de los insultos racistas que sufrió en el partido contra el Sestao y del incidente que tuvo con el aficionado que lo hizo. Saltó la valla para ir a pedirle explicaciones y fue expulsado. Se expone a una sanción, que conocerá mañana. Estas fueron las respuestas del portero senegalés.

Si se siente poyado por el fútbol español

"Sí, la verdad he recibido apoyo y quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado. La verdad, no tengo nada que decir, sólo agradecer a todo el fútbol español, al mundo del fútbol, a las aficiones, a mis compañeros, a mi familia..."

Si se arrepiente de su reacción y si vería injusta una sanción

"En primer lugar, la verdad me sentía jodido, pero ahora estoy un poco mejor por lo que ha pasado, y por haberlo soltado. Creo que una sanción sería injusta, no lo veo normal. Estoy arrepentido de lo que ha sucedido, ha sido porque estaba caliente y la primera vez que me ha pasado, si me vuelve a pasar voy a saber cómo comportarme, esto me va a ayudar para el futuro".

En el acta pone que intenta agredir al árbitro

"Mi actuación sobre el árbitro no fue agresivo, le expliqué que la gente ha dicho cosas que me molestaban y ahora vienes a mostrarme la roja sin preguntar, por eso fui a preguntarle con respeto por qué era la tarjeta. Antes de sancionar a alguien debes saber si es víctima. Es lo único que fui a preguntarle, no fui para una cosa mala. Como una hora después hablé con él, pero no me lo preguntó antes de la tarjeta roja, lo hizo después. Después, también me ha apoyado, por eso estoy agradecido también".

¿Fue la primera vez? ¿Puede ser un punto de inflexión?

No era la primera vez que me pasaba, pero otras era como una broma. Lo del sábado fue horrible y no lo podía aguantar, era muy feo. Creo que sí [es un momento para que España demuestre que no es racista]

El peor momento

"Cuando me está insultando, cuando me está diciendo cosas racistas, salté para hablarlo porque es lo primero que me vino a la cabeza, quería preguntarle por qué me estaba insultando, por qué esos insultos racistas, no de forma agresiva; y si tiene familia. Además, era una persona mayor, tenía que ser un ejemplo para los niños. Quería preguntarle por qué me está insultando".

Por qué no ha entrenado estos días y figura psicólogo

"No podía entrenar porque sentía un poco de molestias [físicas]. A María, la psicóloga, no paro de darle las gracias porque no para de ayudarme a mí y a todos los del equipo".

Vinicius, si se ha puesto en contacto con él.

"No me ha contactado directamente. Vi que etiquetó mi nombre y me dio ánimos, y le di las gracias".

Si era la primera vez.

"Me había pasado, pero era como una broma, no tanto como lo de la semana pasada, lo de la semana pasada era horrible y no lo podía aguantar".

Árbitro no escuchó lo sucedido

"Él árbitro no lo podía escuchar porque no estaba ahí, estaba en el medio campo. El chico cuando meten gol baja y me dice puto negro, negro de mierda y cosas así".

Si lo volvería a hacer

"Aprovecho para pedir disculpas al mundo del fútbol por cómo actué, porque estaba caliente y mi acto no fue normal, estoy pidiendo disculpas también a mi equipo y a todo el mundo. Creo que si me vuelve a pasar no voy a actuar igual, es la primera vez que me pasa y por eso reacciono así. Si me vuelve a pasar sé cómo voy a reaccionar. Esto es un aprendizaje".

Si no es tremendo pedir perdón, cuando él es la víctima

"Esto me jode muchísimo, pero lo pido por el respeto que tengo y creo que es lo correcto, no lo hago por este chico que me ha hecho mal, lo hago por la imagen del fútbol".

Visita de la Guardia Civil

"Me preguntaron cómo fue y se preocuparon por mí".

Actuación del Sestao

"No me di cuenta cómo actuó el Sestao, en ese momento no sabía ni dónde estaba y no he entrado mucho en redes para saber lo que pasaba".

Si le cae una sanción exagerada, ¿recurrirán?

"Si me cae sanción me va a sorprender, porque no lo espero. Pero si pasa el club sabe lo que tiene que hacer, yo soy sólo el jugador y estoy detrás de ellos".

Si recibió apoyo de algún jugador del Sestao

"Sí, sí, Hay varios jugadores que fueron muy amables que vinieron a hablarme y lo agradezco mucho".