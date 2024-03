Se acabó: el Majadahonda se niega a seguir jugando contra el Sestao por insultos racistas

El racismo sigue manchando el fútbol español. Ha sucedido en LaLiga, en el el Getafe - Valencia, pero también sucede en categorías inferiores. El último episodio, el vivido en el Sestao - Majadahonda, de Primera Federación, tiene que suponer un punto de inflexión. El Sestao ha marcado y un aficionado ha aprovechado para insultal al portero del equipo madrileño, Cheikh Kane Sarr. Éste ha decidido que no es tiempo ya de quedarse callado y sufrir y ha reaccionado con valentía.

Se ha vuelto, ha saltado la valla de la grada y ha ido a por el aficionado. Le ha llegado a coger de la bufanda. Entonces han llegado sus compañeros y le han echado para atrás. La situación era tan extraordinaria que parecía increíble. El colegiado Francisco García Riesgo ha expulsado al portero y es entonces cuando el Majadahonda se ha plantado.

Los futbolistas han decidido que no seguían jugando y el colegiado ha suspendido el partido. "Es una vergüenza lo sucedido hoy. Una sección del campo propinando insultos racistas a Cheick Sarr por su color de piel. Siento vergüenza. Parece mentira, año 2024 y tenemos descerebrados en los estadios campandando a sus anchas", ha escrito Jorge Casado, capitán del Rayo Majadahonda.

"Nuestro equipo no saldrá de nuevo a reanudar el encuentro tras recibir insultos racistas inadmisibles a nuestro jugador. Condenamos todo tipo de insultos racistas en el deporte", ha escrito el club madrileño en las redes."Ha recibido insultos racistas detrás de su portería, él ha saltado la valla hacia el público, cosa que no tenía que hacer. El árbitro suspende el partido porque nosotros nos negamos a jugar", decía Iñaki Acha, vicepresidente del Rayo Majadahonda

Todo esto sucede después de las lágrima de Vinicius esta semana antes del partido entre España y Brasil. El jugador brasileño del Real Madrid rompió a llorar durante una rueda de prensa al hablar sobre los ataques racistas que ha sufrido en los campos de fútbol en España. Vinicius explicó que ha luchado mucho contra el racismo que sufre, pero que cada vez tenía "menos ganas de jugar" debido a la falta de castigo a los agresores. Dijo que ha denunciado estos incidentes en varias ocasiones, pero que no se ha castigado a nadie. El jugador lamentó que en España "el racismo no es delito" y que hay "muchos racistas" en los estadios que lo insultan por el color de su piel para que no pueda jugar bien. Vinicius afirmó que solo quiere jugar al fútbol, pero que le afecta mucho emocionalmente tener que lidiar constantemente con estos ataques racistas. A pesar de todo, Vinicius se mostró agradecido por el apoyo que ha recibido de otros futbolistas y aficionados que condenan el racismo. Aseguró que seguirá luchando para que en el futuro ningún niño tenga que pasar por lo que él está viviendo. Está visto que va a tener que pelear mucho.