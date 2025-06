Schuster y sus sorprendentes favoritos al Balón de Oro

Aunque falta medio año natural todavía por delante, la temporada 2024/25 ya toca a su fin. De hecho, ya estaría terminada de no ser por el Mundial de Clubes que arranca en unos días en Estados Unidos. Y uno de los temas de conversación más repetidos en el 'Planeta Fútbol' gira sobre quién ganará el Balón de Oro a final de año.

Y a ese respecto se ha pronunciado un ex jugador y entrenador muy vinculado a España, como es Bernd Schuster. El alemán, que ha pasado décadas en nuestro país, ha realizado declaraciones en varios medios de comunicación y ha dejado sus preferencias como vencedor del galardón.

"Para mí estaría entre Mbappé, Dembélé o Pedri. En el caso de Pedri, dependerá de lo que hagan los demás en el Mundial de Clubes. Ha hecho una gran temporada y me encantaría que fuera él. Pero, si no, puede estar entre Mbappé y Dembélé". Para el ex jugador germano, hay jugadores que están "en la lista" y este campeonato será "un momento clave para ellos".

Además, Schuster también ha hablado de la celebración del torneo y las críticas que han llegado desde diversos sectores: "Al final es otro verano lleno de fútbol, pero en el fondo es lo que queremos los que nos gusta el fútbol. Que jueguen los equipos. Creo que puede pasar como el formato nuevo de la Champions, que decíamos que serían muchos partidos, muchos equipos... y al final nos ha encantado. Creo que con esto pasará lo mismo", ha comentado.

Schuster cree que el torneo se vendrá para Europa dada la "gran ventaja física y táctica" que tienen los equipos del viejo continente. "Si todo va normal, debería ser así", ha cerrado.