Sergio Ramos no se deja vacilar por Ryanair y su respuesta es muy aplaudida

Ryanair vuelve a ocupar titulares en España. La aerolínea irlandesa mantiene un enfrentamiento abierto con Aena, gestor de los aeropuertos españoles, en una disputa que no es menor: se trata de una polémica muy seria, con mucho dinero en juego, muy lejos de los habituales intercambios ligeros o irónicos que la compañía suele protagonizar en sus redes sociales.

Mientras su consejero delegado discute con el Gobierno español sobre las tasas aeroportuarias, el equipo de comunicación digital de Ryanair libra otra batalla, esta vez en el terreno de lo viral. En sus redes sociales, la aerolínea se enzarzó en un cruce de mensajes con Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid, tras la publicación de una canción en la que el futbolista reflexiona sobre su salida del club blanco.

La canción de Sergio Ramos

Sin embargo, hace unos días, ñl actualidad mediática española se vio sacudida por un lanzamiento inesperado: Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid y actual defensor del Monterrey, compartió recientemente una canción en la que repasa en clave personal su salida del club blanco. El tema, acompañado de un videoclip con imágenes de su etapa en el equipo madrileño, ofrece un relato emocional de aquel adiós.

En la letra, Ramos canta frases como: “Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen”. En otro momento, apunta: “Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele”. Estos versos, cargados de melancolía y reproche, se acompañan de un sonido que mezcla un inicio calmado con ritmos flamencos y urbanos, reflejando una fusión de estilos que busca conectar con un público amplio.

El videoclip intercala escenas de su trayectoria deportiva en el Real Madrid, desde momentos de celebración hasta imágenes más íntimas, con el fin de subrayar la dimensión emocional de la canción.

Reacciones en redes sociales

La publicación no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de reacciones. Admiradores del jugador expresaron apoyo y nostalgia, mientras otros criticaron el paso de Ramos por la música. Sin embargo, entre todas las respuestas destacó la de Ryanair, que optó por el humor para sumarse a la conversación.

La aerolínea, conocida por sus mensajes directos y a menudo sarcásticos en redes, publicó un comentario que desató miles de interacciones: pidió “prohibir esta canción en sus aviones”. La frase, breve y contundente, se viralizó rápidamente y fue replicada en numerosos medios digitales, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre el deporte, la música y la cultura de internet.

La respuesta de Sergio Ramos

Lejos de ignorar la pulla, Sergio Ramos decidió contestar. El futbolista recurrió también al humor para responder al community manager de la aerolínea. Escribió: “¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta”.

La respuesta generó aún más repercusión. Usuarios celebraron el ingenio de Ramos y aplaudieron el intercambio como un ejemplo de cómo el fútbol y las marcas pueden interactuar en un tono desenfadado y cercano.

Mientras en los despachos se discuten cifras y contratos, en Twitter o Instagram se intercambian bromas con uno de los futbolistas españoles más reconocidos de la última década.