Iberia Express mueve ficha en Canarias tras el recorte de Ryanair y aumenta en 30.000 plazas su oferta para invierno

Iberia Express va a llenar parcialmente el hueco que Ryanair ha dejado en las Islas Canarias. Sólo un día después de que la aerolínea irlandesa anunciase que reducirá en 400.000 asientos su oferta para volar a las islas este invierno por las que considera abusivas tarifas de Aena, la "low cost" del Grupo Iberia ha anunciado un incremento de 30.000 asientos en su oferta a este destino para la campaña invernal, lo que supone un aumento del 5% con respecto a lo programado hasta ahora, según ha informado este jueves la aerolínea en un comunicado.

El incremento supone 116 vuelos más y más de 150 cambios de calibre de los aviones con los que opera en estas rutas, pasándolos a aviones A321neo, para incrementar el número de asientos disponibles, según detalla el anuncio.

Tenerife Norte

En su nuevo programa incluye hasta 52 vuelos diarios entre Canarias y Madrid, y refuerza, especialmente, sus conexiones con Tenerife Norte, donde ha incrementado en más de 15.000 plazas la capacidad prevista inicialmente y ofrecerá hasta ocho frecuencias diarias con Madrid durante la temporada de invierno.

Este es el aeropuerto más golpeado por los recortes de Ryanair, que ha cancelado sus operaciones desde el mismo.

En Tenerife Sur, la aerolínea ha añadido cerca de 850 plazas adicionales, llegando a las tres frecuencias diarias.

En Gran Canaria, Iberia Express ha reforzado la conectividad con casi 8.300 asientos adicionales, entre las subidas de calibre y los 42 vuelos adicionales, llegando a operar hasta 10 frecuencias diarias con Madrid.

La aerolínea también ha incrementado su capacidad en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma con 4.500 plazas adicionales.

"Este aumento de capacidad en Canarias refleja el firme compromiso que hemos adquirido con las islas desde el inicio de nuestras operaciones, un compromiso que hemos mantenido y reforzado a lo largo de los años, demostrando que estaremos siempre con Canarias en cualquier circunstancia", ha comentado la directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez.

Los clientes residentes en Canarias podrán encontrar vuelos directos a Madrid desde Gran Canaria por 13 euros por trayecto, desde Tenerife por 14, desde Lanzarote y La Palma por 15 y Fuerteventura por 16 euros.

Para el resto de los clientes que no cuenten con el descuento, los precios van desde los 20 euros para volar entre Madrid y Gran Canaria, 25 a Tenerife, 30 en el caso de Lanzarote, 34 para volar a Fuerteventura y 36 euros a La Palma.