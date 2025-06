Sergio Ramos vuelve a volar para dar a Rayados un punto de oro ante el Inter

Rayados e Inter de Milán igualaron 1-1 en el estadio Rose Bowl de Pasadena, en Los Ángeles, por el cierre de la primera fecha del Grupo E del Mundial de Clubes. Sergio Ramos abrió la historia y Lautaro Martínez señaló el empate definitivo. Fue el segundo encuentro de la jornada, tras la victoria de River Plate sobre Urawa Red Diamonds en Seattle.

El de Camas anotó el 1-0 con un soberbio cabezazo y fue un muro en el asedio de los italianos, que sólo consiguieron un empate por medio de Lautaro.

Durante el segundo tiempo, ambos equipos mantuvieron el ritmo con llegadas y roces constantes. Lautaro volvió a marcar, pero su gol fue anulado por fuera de lugar. Además, falló una clara oportunidad al rematar desviado frente a la portería de Esteban Andrada.

El capitán de Monterrey, ex del Sevilla y del Real Madrid, irrumpió con fuerza en el Mundial de Clubes FIFA 2025 con un gol (el 1-0 del partido) y un partidazo en esta primera jornada de la fase de grupos. De hecho, fue el mejor jugador del partido y capitaneó a los suyos en la búsqueda de una victoria que se resistió ante los italianos.

"Cuando no se gana y no se consiguen los tres puntos uno no se va feliz al 100% a casa. Era un rival complicadísimo, siendo subcampeón de la Champions. Era nuestra intención jugarle de tú a tú. Manejamos peor esas pérdidas con nerviosismo y en la segunda parte le pudimos llegar con más facilidad. Mejor un punto que ninguno", afirmó tras el encuentro.

El resultado mantiene con vida a ambos clubes en el Grupo E, donde River Plate lidera con tres puntos tras vencer a Urawa Red Diamonds. Rayados e Inter suman una unidad cada uno.

Este empate representa un inicio competitivo para Monterrey ante un histórico europeo, y también marcó el debut de Domenec Torrent como técnico de Rayados y Cristian Chivu con el Inter.

En la segunda jornada del grupo, Monterrey se medirá a River Plate, un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, Inter enfrentará al Urawa Red Diamonds. Ambos buscarán su primera victoria en este inédito y exigente formato del Mundial de Clubes.