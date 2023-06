Shakira desvela detalles de la complicada relación entre Piqué y Guardiola en el Barcelona

Shakira declaró en el juzgado por el presunto delito de fraude fiscal y en un momento de su declaración, según desvela "El País", habla de la relación que tenía su ex pareja, Gerard Piqué, con el que fue su entrenador en el Barcelona, Pep Guardiola. "Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de 'te vas tú o me voy yo'", dijo la cantante y añadió que eso hacía "sufrir mucho" al ex defensa.

Cuatro años juntos

Guardiola entrenó al Barcelona entre 2008 y 2012 y uno de los fichajes en su primer verano en el Barcelona fue el de Piqué, que creció en la cantera azulgrana, pero se marchó siendo todavía un niño al Manchester United. En esas cuatro temporadas, el conjunto azulgrana lo ganó todo, 14 títulos, entre ellos tres Ligas y dos Champions. En su último curso en el Camp Nou Pep "sólo" conquistó la Copa del Rey. Piqué fue titular indiscutible casi siempre en el centro de la defensa, al lado de Puyol, pero en esa campaña final hubo problemas, como reconoció el propio futbolista en una entrevista con Valdano en Movistar. "El último año de Pep, vi cerca que me la podía pegar [estaba hablando de que parecía que iba por la vida como en una autopista a 300 kilómetros por hora]. Con Pep tuvimos una relación muy especial, es el que me lo da todo, yo llego y no soy nada y él me lo da todo, pero ese último año quizá porque él siempre exprime lo máximo a los jugadores y yo acababa de conocer a mi mujer [Shakira en ese momento], no tenía quizá el cien por cien en la cabeza para darlo todo como exige un club como el Barça. Me daba para jugar, pero él quería más y ahí tuvimos... Ese último año diría que lo sufrí", confesó el futbolista.

El adiós de los veteranos

Guardiola se fue al Bayern Múnich y de ahí al Manchester City, donde acaba de hacer historia con su segundo triplete de la historia. Piqué se quedó en el Barcelona y recuperó su nivel y tuvo de nuevo momentos de estar en lo más alto, aunque las últimas temporadas se fue apagando, hasta que el pasado noviembre decidió retirarse al ver que no tenía minutos con Xavi, su ex compañero, como entrenador. Fue el comienzo de la desbandada de los grandes veteranos del club, que han continuado para la próxima temporada Busquets y Jordi Alba.