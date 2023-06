Piqué suelta la bomba en el directo de la After Kings: "Ha habido folleteo en esta Liga..."

La Kings League de Gerad Piqué no se detiene y, a pesar de que su aventura televisiva no parece levantar cabeza, la locura continúa en redes y en los directos de Twitch. El show no baja el telón y ayer en el "After Kings", donde se repasa toda la actualidad de la competición creada por el blaugrana, no faltó de nada. Fichajes bomba, troleo a un patrocinador y cotilleos amorosos se dieron cita en un directo que no defraudó a sus seguidores.

El After Kings de este lunes ha desvelado quién será la leyenda que formará parte de la séptima jornada de la liga. Dos semanas más tarde del debut de Pirlo con Jijantes FC, el histórico delantero del AC Milan llega como jugador 14. Shevchenko será el segundo futbolista con un Balón de Oro que pise el césped del Cupra Arena, después de Ronaldinho. Los streamers pujaron por el futbolista que finalmente jugará con Ultimate Móstoles.

Pero no es el único fichaje de renombre ya que el Kun Agüero se fue de la lengua y anunció la llegada nada más y nada menos que de James Rodríguez. El '10' de la Selección Colombia, sin equipo desde su intempestiva salida del Olympiacos, se sumaría al proyecto. "Con James ya hablé", dijo el exdelantero argentino antes de afirmar que James Rodríguez jugará en la King's League y lo hará con el Kunisport. "Cuando estuvo en Miami le hablé y lo acordamos”, añadió.

Pero más allá del mercado de fichajes, el directo también contó con otras anécdotas como la metedura de pata del Kun con una marca o los líos amorosos dentro de la competición.

Nada más comenzar el directo, el Kun sorprendió al reventar una promo. Al comienzo del debate, Piqué repartió bebidas energéticas entre los presidentes y el Kun Agüero ni se lo pensó: "¿Qué es esto? ¿Red Bull? Pero eso hace mal, boludo", espetó.

El resto de presidentes se quedaban de piedra y la cara de Gerard Piqué lo decía todo. Se desató la risa en el plató y el ex jugador blaugrana se apresuró a decir: "Red Bull a muerte". "La promo a tomar por culo. Pues nada ya no cobramos", sentenció Ibai Llanos. Tras la anécdota siguieron con la actualidad de la Kings League hasta que el minutos finales estallaría otra bomba.

A pocos minutos de la finalización, Piqué lanzaba una sorprendente frase como si nada: "Me he enterado de un folleteo en esta liga...no voy a decir nada más"

Presidentes como Perxitaa y Juan Guarnizo quisieron saber más detalles y pidieron explicaciones al presidente de la King League que añadió: "Un folleteo es que el domingo pasado después de la jornada de la Kings..." y el misterio quedó en el aire.

Los seguidores de la Kings League ya esperan con impaciencia el próximo debate pero, mientras llega, las redes han enloquecido con todo tipo de cábalas.

"Entre Mbappé y el folleteo de la Kings League estoy que no duermo" o "@KingsLeague que folleteo quiero saber!!!! Salseo salseooooo" son algunos de los mensajes que pueden leerse en Twitter. Y es que Gerard Piqué ha demostrado sobradamente que es un genio a la hora de mantener enganchada a la audiencia.