Siga en directo el Real Madrid - Atlético de semifinales de la Supercopa: Kepa, titular

Ya tenemos el once del Real Madrid, siempre madrugador el club blanco a la hora de anunciar los once elegidos por parte de Carlo Ancelotti. Hay alguna pequeña sorpresa, aunque tiene explicación. Los once del Madrid son:

Kepa

Carvajal

Nacho

Rüdiger

Mendy

Camavinga

Valverde

Modric

Bellingham

Rodrygo

Vinicius