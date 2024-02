Sigue en vivo el Real Madrid-Atlético de LaLiga EA Sports

El Cholo Simeone ha respondido en los micrófonos de Movistar+ sobre el partido.

Sobre reengancharse a la Liga

"Pensamos en el partido y en tratar de hacerlo lo mejor posible".

El único equipo que ha ganado al Real Madrid

"No me sirve, fueron dos partidos en casa. Jugamos uno fuera (el que ganó el Real Madrid en la Supercopa, en la prórroga), y el ambiente de hoy será parecido a lo de Arabia".

El Madrid encaja goles en los primeros minutos

"No, no, no pensamos en eso, porque cada partido es distinto al otro, seguro que hoy es un partido distinto a los que hemos jugado".

Los goles del Madrid a balón parado

"Tienen muy buen juego aéreo, históricamente es un rival que hace daño a todos los rivales por su fortaleza aérea".

Tipo de partido que espera

"Ellos empezarán con mucha motivación para enderezar la Liga, que la tienen muy bien. Nosotros intentaremos llevar el partido donde queramos".

Griezmann

"Es un jugador importantísimos para nosotros".