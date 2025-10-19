¿A qué famoso se parecen los jugadores del Real Madrid?: Ojo a la respuesta de Courtois y al mote de Mastantuono

El Real Madrid visitará este domingo al Getafe CF en la jornada 9 con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga EA Sports antes de afrontar el Clásico ante el FC Barcelona, en una semana también con Champions League y en la que deberá sobreponerse a las bajas ante un conjunto azulón en mala dinámica y que coquetearía con el descenso si no puntúa, aunque se agarra a su invicto en casa en este curso.

Después del parón internacional, el equipo entrenado por Xabi Alonso vuelve a la actividad con esta cita en el Coliseum en la antesala de una semana de las más exigentes hasta la fecha, pues recibirá a la 'Juve' el miércoles en Champions y hará lo propio el 26 de octubre en el Clásico liguero, apretado por el Barça tras ganarle in 'extremis' al Girona.

Vídeo viral

Pero mientras, el equipo se concentra para lograr tres puntos importantísimos para mantener el liderato antes del fútbol, los aficionados han enloquecido con un simpático vídeo publicado en las redes sociales del club que ha dejado al descubierto el apodo que el vestuario ha puesto a la perla argentina Franco Mastantuono.

Asus 18 años, Franco Mastantuono continúa ganando terreno en el Real Madrid. El juvenil formado en River, que ya disfruta de titularidades, reveló un detalle curioso de su estadía en el vestuario merengue: el apodo que le pusieron sus compañeros. “Me dicen Eminem acá”, contó entre risas el mediocampista de la Selección Argentina, haciendo referencia al parecido con el icónico músico estadounidense. El mote nació por su peinado: cabello corto y teñido de rubio, al mejor estilo del rapero que marcó tendencia en los 2000.

Djokovic y Militao, lo clavan

El sobrenombre se conoció gracias a la publicación en la cuenta oficial del club, donde varios jugadores compararon su aspecto con el de distintas celebridades. Kylian Mbappé, por ejemplo, dudó en responder y Éder Militao intervino para decir que se parece al exjugador de la NBA Shaun Livingston.

Otros futbolistas también participaron del juego. Courtois eligió a Novak Djokovic, mientras que Endrick se inclinó por 50 Cent. Algunos, en cambio, se lo tomaron con humor: Vinicius prometió “pensarlo”, David Alaba bromeó diciendo que se parece a sí mismo, y Brahím Díaz junto a Jude Bellingham aseguraron que se parecen entre ellos.

El vídeo cuenta ya con 5.000 "Me gusta" y centenares de comentarios.