La surrealista reacción al "Gribraltar, español" de Rodri que deja en evidencia a los ingleses y sigue arrasando en redes

La polémica coleó durante meses tras proclamarse campeones de la Eurocopa. La UEFA iniciaba el pasado 23 de julio un procedimiento disciplinario contra los internacionales españoles Álvaro Morata y Rodrigo Hernández, a los que acusa de incumplir hasta cuatro reglas de su Reglamento Disciplinario, por los cánticos de 'Gibraltar es español' durante la celebración del título en Madrid.

"Se ha iniciado un procedimiento disciplinario de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Disciplinario de la UEFA contra Rodrigo Hernández Cascante y Álvaro Morata por la conducta ocurrida durante la entrega pública del trofeo del Campeonato de Europa de la UEFA 2024 en Madrid el 15 de julio de 2024", informó por aquel entonces la UEFA.

Fueron varias las veces que ambos repitieron el sonado cántico, por el que al día siguiente Gibraltar anunció que protestaría ante el organismo europeo. Una de ellas fue antes de entrar en el Ayuntamiento de Madrid, aunque la que acabó dando la vuelta al mundo fue en el escenario de Cibeles cuando, micrófono en mano, Álvaro Morata y Rodri entonaron el "Gibraltar es español".

Finalmente, su osadía se transformó en sanción. Los jugadores españoles Álvaro Morata y Rodri fueron castigados con un partido de suspensión por su comportamiento durante una presentación de la Eurocopa 2024 en Madrid. La UEFA informó que el castigo se debía al incumplimiento de los principios generales de conducta, violación de las normas básicas de conducta decente, utilización de acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y desprestigio del deporte del fútbol.

Las reacciones al castigo de los dos campeones de la Eurocopa no se hicieron esperar y cientos de aficionadosmostraron su malestar en redes sociales. "Un jugador de la selección marroquí ha celebrado un gol en los JJOO de París al grito de “Allahu Akbar” y simulando que nos corta el cuello. Pero para la UEFA el problema es que Rodri y Morata gritaran “¡Gibraltar español!”. Es acojonante", "No hay libertad de expresión" o "La sanción a Rodri y Morata es solo una muestra más de en lo que están" convirtiendo"la sociedad, que ya lo de cogersela con papel de fumar queda muy corto, ridículo y la continuación de un mundo de agilipollaos susceptibles con afán de mezclar política y deporte" fueron algunos de los comentarios que inundaron "X".

Ahora, la polémica ha vuelto a ponerse de actualidad tras revelar el propio Rodri la reacción de su compañeros del City.

¡No saben ni donde está!

"Imaginaros la que me esperaba a mí en Inglaterra, en el vestuario, si hubiesen ganado los ingleses la Eurocopa... -¿no les molestó lo de Gibraltar?, le preguntan-. Pero si no saben ni dónde está Gibraltar. Les pregunté si se habían enterado de mi sanción y me preguntaron qué era Gibraltar", manifestó.

Una afirmación que no deja en buen lugar a sus compañero y que no ha tardado en correr como la pólvora en redes sociales. "¡Honor!", "¡Don Rodrigo Díaz de Vivar Parera Topuria!" o "Solo por esto merece el balón de oro" son algunos de los comentarios que siguen inundando Twitter.