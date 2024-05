Surrealista timo en el fútbol rumano: un ex del Barça ficha por un equipo y el que juega es su hermano gemelo

El fútbol esconde un sinfín de anécdotas y leyendas sorprendentes. Su historia está plagada de goles y remontadas heroicas pero también las mayores estafas que se recuerdan en el deporte. La última de ellas ha ocurrido en Rumanía y su protagonista es un ex jugador del Barça.

Edgar Ié es un futbolista nacido en Guinea Bissau y fue fichado el pasado mes de febrero por el Dínamo de Bucarest. Se formó en Sporting de Lisboa, jugó en las juveniles de Portugal y luego se incorporó al Barcelona B. Incluso, jugó un partido con el primer equipo, el 3 de diciembre de 2014, ante el Huesca por la Copa del Rey. Aquella vez, el entrenador Luis Enrique dio descanso a Lionel Messi. Ahora, su nombre ha dado la vuelta al mundo por un motivo increíble: está siendo investigado por el Dinamo, su actual equipo, que lucha por permanecer en la primera división rumana, porque habría hecho jugar a su hermano gemelo, Edelino, en su lugar.

Un engaño surrealista

Las sospechas las levantan los responsables del club que, según el periodista Daniel Sendre (que desveló el caso), se sorprendieron por las malas actuaciones del jugador y el hecho de que no hablaba inglés, a pesar de que además de haber jugado en el Barça también lo hizo en el Villarreal, Lille, Feyenoord y Trabzonspor.

Florin Prunea, ex jugador y ex presidente del Dinamo, confirmó que las sospechas del club son reales. "Fue la primera noticia que leí este domingo. Parece surrealista. Me preguntaba si todavía estaría durmiendo. Y comencé a hacer llamadas telefónicas, a hablar con amigos y la noticia es cierta, no lo puedo creer. Nadie lo negó. Supe que tiene un hermano gemelo que también juega al fútbol", agregó.

El diario A Bola de Portugal incluso insinúa que es posible Edgar lé jamás haya vestido la camiseta del equipo sino que todos los partidos los jugó Edelino.

¿Por qué el Dinamo cree que ha fichado a Evelino y no a Edgar? Pues según explica el periodista Emanuel Roşu "no pueden hablar inglés con el jugador, incluso sabiendo que estaban seguros de que Edgar hablaba inglés. El jugador que tienen (Edgar o Edelino) no quiere enseñar al club su carné de conducir ni ninguna otra documentación".

Una fuente de la Liga de Fútbol Profesional rumana explica en iAM sport la situación a la que se enfrenta el Dínamo. "No existe ninguna disposición relativa a esta situación, en materia de parentesco. Si ese futbolista ha jugado de mentira, puede haber sanciones. Legalmente, una prueba de ADN puede enterrarte si el resultado está en tu contra. Ciertamente, ellos (no, el Dinamo) nunca tuvieron la intención de utilizar un hermano gemelo en lugar del legitimado. Respecto a la posibilidad de ser sancionado con la pérdida de partidos aseguran que no se produciría si el Dinamo demuestra que fue engañado".